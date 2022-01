Il primo Genoa di Alexander Blessin non sfonda, confermando tutti i ben noti problemi già messi in mostra nel resto della stagione. Contro l'Udinese, in una delle tante partite da ultima spiaggia del Grifone, è soltanto 0-0. Ed è un pareggio che i liguri accolgono a denti stretti, perché a far la partita è soltanto la formazione di casa. Che spinge praticamente dall'inizio alla fine, crea (non tantissimo, ma almeno tre palle gol clamorose sì, eccome) e non rischia praticamente nulla al cospetto di Beto e compagni. Ma ha il torto di non riuscire a concretizzare la propria mole di gioco. Espulso nel finale Cambiaso, probabilmente per aver rivolto qualche parola di troppo all'arbitro Doveri. Se l'Udinese stoppa l'emorragia di sconfitte, il Genoa non riesce ad avvicinarsi concretamente alla zona salvezza. Ma Blessin, col proprio calcio offensivo e propositivo, non vuole smettere di crederci.

Tabellino

Genoa-Udinese 0-0

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez (54' Cambiaso); Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban (84' Calafiori), Destro (67' Caicedo), Yeboah. All. Blessin

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (91' Jajalo), Walace, Makengo, Soppy (68' Udogie); Deulofeu, Beto (73' Success). All. Cioffi

Arbitro: Daniele Doveri di Roma

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Sturaro, Makengo, Deulofeu, Arslan, Portanova, Perez

Espulsi: Cambiaso al 79'

La cronaca in 5 momenti chiave

3' – Silvestri respinge due conclusioni mancine ravvicinate di Ekuban e Yeboah, negando il vantaggio al Genoa. Doppio grande intervento.

16' – Sturaro crossa, sul secondo palo Yeboah è liberissimo ma controlla male il pallone, consentendo a Silvestri di uscirgli sui piedi.

31' – Spunto e cross di Yeboah, Ekuban allunga di tacco per Destro, che sul secondo palo però si incarta e cicca il tiro.

55' – Sturaro vola sulla destra e tocca dentro per Portanova, che controlla in area ma con la punta sfiora il palo.

79' – Cambiaso commette fallo su Becão, viene ammonito ed evidentemente rivolge qualche parola di troppo a Doveri, che lo caccia. Genoa in 10 uomini.

Il momento social

MVP

Sturaro. Si esalta nel clima da battaglia. Tra chiusure, ripartenze e strappi palla al piede, è l'anima del Genoa.

Fantacalcio

PROMOSSO – Silvestri. Se l'Udinese tiene chiusa la porta nella prima parte di gara, il merito è suo: bravissimo a murare Ekuban e, per due volte, anche Yeboah.

BOCCIATO – Beto. Non lascia minimamente il segno. Inglobato dai due centrali e mal servito dai compagni, non completa la partita.

Le pagelle

