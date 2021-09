Genoa-Verona, match valido per la sesta giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 3-3. Battesimo di fuoco per la nuova proprietà americana, che riparte dallo spettacolo e dalla bolgia del Marassi.

Nel primo tempo il Genoa esce bene dai blocchi, ma a spezzare l’inerzia dei primi 10 minuti è il Cholito Simeone: la punta del Verona si immola sull’assist d’oro di Faraoni e trafigge Sirigu di testa. Ferito nel suo momento migliore, il Genoa torna in avanti pur senza trovare le giuste geometrie e distanze tra i reparti: l’azione è compassata e rallentata dall’attrito difensivo del Verona, che impiega qualsiasi mezzo per difendere la sfera; a brillare per sacrificio ed abnegazione è il solito Simeone, costante presenza in fase di ripiegamento.

Criscito esulta per un gol in Genoa-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le squadre tornano agli spogliatoi con più domande che risposte dopo una prima frazione contraddistinta da ben pochi squilli, sotto il mormorio sempre più insistente del Marassi. Nella ripresa, un’ingenuità di Maksimovic aggrava la situazione del Grifone: pestone netto su Simeone, che cadendo si guadagna il rigore. Dal dischetto, Barak trafigge Sirigu senza pietà. La vera partita però, inizia nei minuti finali: il Genoa, sotto di due gol a 13 minuti dalla fine, ribalta il risultato col rigore di Criscito e la doppietta di Destro; quest’ultimo segna all’80’ con una spizzata su calcio di punizione di Rovella, e all’85’ con uno scavino in contropiede. Sul finale però, il condor Kalinic vanifica tutto: la sua incornata fissa il risultato sul 3-3.

Tabellino

GENOA-VERONA 3-3

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (45’ Pandev), Maksimovic (54’ Bani), Biraschi (64’ Ghiglione), Criscito; Badelj, Rovella; Kallon (58’ Ekuban), Melegoni (45’ Behrami), Fares; Destro. All. Ballardini.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni (74’ Magnani), Tameze (66’ Bessa), Ilic, Lazovic (45’ Sutalo); Barak; Simeone (66’ Kalinic), Lasagna (83’ Lasagna). All. Tudor.

Arbitro: Daniele Doveri.

Gol: 8’ Simeone (V), 49’ rig. Barak (V), 77’ rig. Criscito (G), 80’ , 85’ Destro (G), 90’ Kalinic (V)

Assist: Faraoni (V), Rovella (G), Casale (V)

Ammoniti: Maksimovic (G), Behrami (G), Pandev (G), Gunter (V), Ilic (V)

Infortuni: Biraschi (G)ù

Barak segna il raddoppio in Genoa-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 - Imago Credit Foto Imago

La cronaca in 12 momenti chiave

4’ - MONTIPO' SMANACCIA SUL TIRO-CROSS DI CRISCITO! Il traversone rasoterra del terzino genoano si trasforma in un tiro angolatissimo. Montipò si tuffa e devia. Primo brivido del match!

8’ - GOL! SIMEONE APRE LE DANZE PER IL VERONA! La punta gialloblu svetta sopra Cambiaso e concretizza il cross morbido di Faraoni.

12’ - TUONA ANCORA CRISCITO! Il capitano carica il sinistro su una respinta al limite dell'area. La palla sfila di poco a lato.

48’ - DOVERI INDICA IL DISCHETTO, CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Il VAR ha evidenziato un pestone di Maksmiovic su Simeone.

49’ - GOL! BARAK NON SBAGLIA DAL DISCHETTO, 2-0 VERONA! Sirigu spiazzato, sinistro perfetto di Barak.

68’ - MIRACOLO DI SIRIGU SU LASAGNA! il Verona riparte in una situazione di 3 vs 2: Bessa serve Lasagna nel cuore dell'area di rigore, ma l'attaccante del Verona si fa ipnotizzare da Sirigu in uscita.

76’ - RIGORE PER IL GENOA! Dawidowicz ha toccato la palla con il gomito. Ingenuità clamorosa del difensore gialloblu, che di spalle non poteva vedere il pallone arrivargli sul corpo.

77’ - GOL! CRISCITO RIAPRE LA PARTITA SU RIGORE! Niente da fare per Montipò.

80’ - GOL! DESTRO PAREGGIA I CONTI, 2-2! Si è svegliato il Genoa in un fazzoletto di minuti! Destro si prende il fallo, poi spizza di testa sulla battuta di Rovella e trova il palo-gol.

82’ - SIRIGU SI SUPERA! Tiro angolatissimo di Lasagna, e Sirigu si tuffa col cuore! Miracolo del portiere rossoblu.

85’ - GOL! DESTRO RIBALTA LA GARA CON UN GOL CAPOLAVORO! 3-2 GENOA! Pandev avvia il contropiede rossoblu, Destro punta, sterza e supera Montipo' con un tocco morbido.

90+1’ - GOL! KALINIC INCORNA PER IL 3-3! Succede di tutto in questo finale! Il Verona torna a ragionare e trova il pareggio. Cross col contagiri di Casale, Kalinic decolla e punisce Sirigu nell'angolino.

Il momento social

MVP

Mattia DESTRO: nascosto tra i piloni del verona fino a 10 minuti dalla fine, si accende in un fazzoletto di secondi. Prima la spizzata su calcio piazzato, poi il tocco morbido dopo uno stoico coast-to-coast: è lui a riaccendere il Ferraris in una serata infinita.

Fantacalcio

PROMOSSO - Giovanni SIMEONE: segna nel momento migliore del Genoa e si procura il rigore nella ripresa. In situazione di vantaggio, ringhia in ripiegamento alleggerendo la pressione degli avversari. La squadra lavora per lui, e lui lavora per la squadra.

BOCCIATO - Nikola MAKSIMOVIC: due leggerezze imperdonabili vanificano una prestazione di gran cuore; in occasione del gol di Simeone si fa beffare in controtempo da Ilic e lascia scoperta la retroguardia.A inizio ripresa rifila un pestone costoso su Simeone e regala un rigore.

