"Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla con il presente. Ora sono alla Samp e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan. Comunque non è stata una opportunità perché sono stato talmente poco da far disperdere il valore dell’opportunità". Lo Scudetto 2021/2022 passa anche dalle mani della Sampdoria. Mentre il Milan di Stefano Pioli proverà a racimolare almeno un punticino al Mapei Stadium contro il Sassuolo , l'Inter dovrà occuparsi per prima cosa di curare il proprio giardino: a San Siro, contro la Sampdoria di Giampaolo, servono tre punti. E proprio il tecnico blucerchiato, in un'intervista per Il Giornale, ha allontanato le voci di un possibile scansamento della sua Samp per via del suo (breve) passato al Milan.

Una Sampdoria già salva, senza particolari motivazioni di classifica, non rinuncerà a lottare: "Negli ultimi anni c’è stato un salto di qualità del calcio italiano documentato per esempio dall’ultima giornata di campionato. Il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Samp, pur salvi, siamo riusciti a vincere con la Fiorentina che si giocava l’Europa. E comunque risultati di questo genere ce ne sono stati tanti. Se poniamo sempre l’attenzione su dinamiche vecchie di 10 o 20 anni fa, non facciamo altro che alimentarle", ha commentato il tecnico blucerchiato, che poi ha concluso: "Negli ultimi anni e oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite e poi, probabilmente la più forte vince in percentuale rispetto all’altra. Ma di scontato non c’è nulla e soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite di giocano. L’Inghilterra, da questo punto di vista, ci insegna molto”.

