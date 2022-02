Giuseppe Furino dopo il ricovero in ospedale a causa di un'emorragia cerebrale: le condizione dell'ex calciatore della gravi ma stabili e, al momento, è escluso l'intervento chirurgico. Un bruttissimo periodo quello che sta vivendo Furino dopo il dramma della perdita della moglie Irene, lo scorso marzo, a causa del Covid. Queste le sue toccanti parole: Tanta apprensione perdopo il ricovero in ospedale a causa dile condizione dell'ex calciatore della Juventus sonoe, al momento, è escluso l'intervento chirurgico. Un bruttissimo periodo quello che sta vivendo Furino dopo il dramma della perdita della moglie Irene, lo scorso marzo, a causa del. Queste le sue toccanti parole:

"Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti".

