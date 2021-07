Calendario, ma non solo... Ieri, al battesimo del campionato 2021-22, si è parlato anche di spettatori negli stadi e del nuovo format della Serie A, destinato a cambiare nel 2023 o nel 2024. Nei prossimi giorni, in Lega, è in programma una riunione nella quale ai presidenti saranno presentate le prime ipotesi elaborate in uno studio da Deloitte.

La base di partenza è la riduzione delle formazioni partecipanti a 18 con l'aggiunta dei playoff-scudetto (a 4, 6 o 8 squadre) e playout-retrocessione. L'argomento è già da tempo sul tavolo della Figc, con Gravina che spinge per la riforma "in tempi brevi" e la Serie A vuole farsi trovare pronta.

Serie A Serie A 2021-22: ecco il calendario completo 14 ORE FA

Marotta: "Organico al 90%, lo completeremo con creatività"

Serie A Dal Pino: "Chiediamo stadi pieni al 100% col green pass" 11 ORE FA