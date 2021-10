La Serie A non si ferma mai, e al campanello degli appassionati sta per suonare un altro turno infrasettimanale. Tra martedì, mercoledì e giovedì, le 20 squadre del nostro campionato torneranno in campo per la decima giornata. Le capoliste Milan e Napoli ospitano rispettivamente Torino e Bologna, l'Inter si muove verso Empoli mentre la Juventus riceve il Sassuolo. L'Atalanta scende verso la Liguria (sponda Samp), la Lazio aspetta la Fiorentina e la Roma prende l'aereo per Cagliari.

Ranocchia in difesa, Vecino a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco. Simone Inzaghi si aspetta risposte importante da tutti e tre, con un occhio di riguardo verso l'ex Bari e il reparto arretrato - 12 gol incassati, il peggiore tra le prime 6 squadre della classifica. Mourinho - dopo le parole al veleno di qualche giorno fa - non sembra intenzionato a contemplare il turnover , ma tutti gli altri allenatori sfrutteranno questo turno ravvicinato per cambiare qualcosina. L'Inter, ad esempio, utilizzerà la trasferta di Empoli per dare spazio aSimone Inzaghi si aspetta risposte importante da tutti e tre, con un occhio di riguardo verso l'ex Bari e il reparto arretrato - 12 gol incassati, il peggiore tra le prime 6 squadre della classifica.

Sulla stessa linea d'onda Massimiliano Allegri, che contro il Sassuolo dovrebbe proporre Mattia De Sciglio a sinistra (con Danilo a destra) e Daniele Rugani al centro della difesa (insieme a Matthijs de Ligt). Una bella opportunità per il 27enne ex Empoli: tornato alla base dopo l'esperienza divisa tra Rennes e Cagliari e desideroso di fare bene alla prima presenza in questa nuova Serie A 2021-22. Attenzione anche ad Arthur: il brasiliano sta crescendo di condizione.

Ballo-Toure a sinistra e Krunic sulla trequarti viaggiano verso un'altra maglia di titolare, confermando ancora una volta la profondità di questa squadra. Stesso discorso per il Napoli di Luciano Spalletti - primo a pari merito con i rossoneri e ancora imbattuto - che nonostante la disponibilità di tutti (tranne Manolas, Malcuit e Ounas) per l'arrivo del Bologna di Mihajlovic prepara Elmas in mediana e Politano nel tridente offensivo. Due ragazzi di rotazione che hanno sempre risposto presente (Politano 2 gol). Pioli ha finalmente recuperato i due pezzi da novanta fermati dal covid-19 ( Theo e Brahim ), ma contro il Torino di Juric preferisce andarci cauto.viaggiano verso un'altra maglia di titolare, confermando ancora una volta la profondità di questa squadra. Stesso discorso per il Napoli di Luciano Spalletti - primo a pari merito con i rossoneri e ancora imbattuto - che nonostante la disponibilità di tutti (tranne Manolas, Malcuit e Ounas) per l'arrivo del Bologna di Mihajlovic preparaDue ragazzi di rotazione che hanno sempre risposto presente (Politano 2 gol).

Anche Sarri e Gasperini non si sottraggono alla lotta del turnover, modificando qualche virgola del loro schieramento. Il tecnico della Lazio regala ancora spazio a Toma Basic (quarta presenza in A), mentre "Gasp", anche per colpa dei tanti indisponibili, sonda Matteo Lovato e cavalca Teun Koopmeiners a centrocampo.

