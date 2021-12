Ora ci siamo, l'avventura di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter è al capolinea. Manca l'ufficialità a dire il vero, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il giocatore è arrivato a Milano insieme al suo agente Martin Schoots e nella giornata di giovedì c'è stato l'incontro con i dirigenti nerazzurri Beppe Marotta e Angelo Capellini (il legale del club), dove è stato trovato l'accordo per la risoluzione del contratto (che durava fino al 2024).

Il centrocampista danese saluta così la Serie A, dopo esservi sbarcato nel gennaio 2020. Impossibile per lui ottenere l'idoneità sportiva nel nostro campionatonell'operazione dello scorso giugno, necessaria per salvargli la vita in seguito al malore durante l'Europeo . Nel futuro prossimo di Eriksen c'è un ritorno al passato: Olanda (dove è stato già protagonista con la maglia dell'Ajax tra il 2009 e il 2013, o Danimarca, in quell'Odense dove ha svolto parte delle trafila giovanili. In ogni caso, in bocca al lupo!