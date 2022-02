Inter-Sassuolo, match valido per la ventiseiesima giornata della massima serie, si è concluso sul punteggio di 0-2 in virtù delle reti di Raspadori e Scamacca, ad autografare la pazzesca impresa neroverde a San Siro. Gara arbitrata da Francesco Forneau. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 – Sorpreso dalla fucilata di Raspadori, poteva fare meglio. Non può nulla sulla girata di Scamacca.

Milan SKRINIAR 6 – Prova a metterci una pezza ma non sempre gli riesce. Il più solido dietro in ogni caso.

Stefan DE VRIJ 5 – Prosegue il momento nefasto, non infonde più sicurezza come nelle stagioni passate. Firma l'1-2 a tempo scaduto con gran torsione, ma la Var annulla.

Federico DIMARCO 5 – Pesce fuor d'acqua nei tre dietro, balla tantissimo nelle fasi iniziali... E la frittata è fatta!

Matteo DARMIAN 5,5 – Non sfonda al cospetto di Kyriakopoulos e soffre dietro. (46' DUMFRIES 6 - Certamente meglio del compagno di squadra, infonde energia)

Roberto GAGLIARDINI 6 - Uno dei pochi a provare a rilanciare l'azione, va anche vicino al gol. Inzaghi lo sacrifica nell'intervallo, (46' DZEKO 6,5 - Con lui la difesa neroverde smette di dormire sonni tranquilli.)

Nicolò BARELLA 5 – Spento in mezzo al campo, una delle peggiori prestazioni in maglia nerazzurra. Prova a salire di colpi nella ripresa ma non riesce a cambiare l'inerzia.

Hakan CALHANOGLU 5 - Insolitamente svagato in mezzo al campo, perde palloni sanguinosi. (78' VIDAL sv)

Ivan PERISIC 6 – Al solito impattante sulla fascia sinistra, ma quando si tratta di concludere non è preciso. Meglio in sede di assistenza. (78' D'AMBROSIO sv)

Alexis SANCHEZ 5 – Si gioca male la chance dal primo minuto, ben contenuto dalla difesa neroverde. Serviva ben altro apporto.

Lautaro MARTINEZ 4,5 – Polveri bagnate, ancora! È generoso ma non centra mai la porta. Nella ripresa si divora un gol incredibile, l'ennesimo, persino difficile da spiegare. Irriconoscibile!

All. Simone INZAGHI 5 – Inter aggredita dal Sassuolo in avvio e se il primo tempo si fosse chiuso sul risultato di 0-3 non ci sarebbe stato nulla da dire. Fiato corto dopo la battaglia contro il Liverpool? La verità è che questa squadra non può prescindere dalla sapienza calcistica di Marcelo Brozovic.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 8 – Strepitoso l'intervento di riflesso sul colpo a botta sicura di Skriniar, poi dispensa miracoli come se non ci fosse un domani. Imbattibile.

Mert MULDUR 6 – Guadagna la sufficienza con una prestazione ordinata in fase difensiva

Kaan AYHAN 6,5 – Prima frazione sugli scudi, non sbaglia nulla. (46' RUAN 6,5 - Soffre ma tiene botta e si esalta a lungo andare)

Vlad CHIRICHES 5,5 – Soffre inizialmente, poi si riprende e comanda la difesa. Nell'uno contro uno qualcosa però concede sempre.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 – Vince il duello con Darmian, si difende con la tigna e si propone in fascia senza soluzione di continuità.

Maxime LOPEZ 6,5 – Gran lavoro in mezzo al campo, sdoppiandosi nelle due fasi.

Davide FRATTESI 6,5 – Impressionante padronanza dei suoi mezzi, agisce sul centrodestra con disinvoltura pur senza fare sfracelli. Non serve. (70' HENRIQUE 6 - Impatto guizzante)

Domenico BERARDI 7,5 – Ispirato come spesso gli capita a San Siro. Aggredisce gli avversari e innesca i compagni con giocate immaginifiche. Top player. (89' PELUSO sv)

Giacomo RASPADORI 7 – Sblocca la partita con inserimento letale e destro velenoso a sorprendere Handanovic. Momento super.

Hamed TRAORE 7 – Sta bene e si vede, i suoi strappi creano scompiglio anche se oggi non è lucido al momento di concludere in porta. Meglio, molto meglio, in versione assist-man. (78' HARROUI sv)

GIANLUCA SCAMACCA 7 – Bene da boa a servizio dei compagni: cervello avanzato per Dionisi, perfettamente integrato coi compagni. Al momento di battere a rete si fa trovare pronto con gran incornata di testa. (70' DEFREL 6 - Non trova il guizzo per chiudere la partita)

All. Alessio DIONISI 8 – Splendido Sassuolo, pilota automatico e giocate a memoria. Sempre qualitative, palla a terra. Al primo anno in Serie A Dionisi sbanca due volte Milano e Torino collezionando gli scalpi di Inter, Milan e Juventus. Incredibile.

