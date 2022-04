Un messaggio, deciso e prepotente, al Milan e al Napoli. Il colpo dello Stadium ha rinvigorito l'Inter, che si impone sul Verona in maniera addirittura più netta di quanto racconti il 2-0 finale, agganciando momentaneamente i partenopei e avvicinando i rossoneri, in attesa delle rispettive partite di domani. Accade praticamente tutto in un primo tempo dominato dalla squadra di Inzaghi: segnano Barella e Dzeko, entrambi serviti da un imprendibile Perisic, ma non sono che due episodi in mezzo a una marea di palle gol e situazioni di pericolo create nell'area veneta. Per almeno 45 minuti, insomma, è l'Inter del bel gioco che incantava fino a qualche settimana fa. La ripresa non è altrettanto brillante, anche se D'Ambrosio colpisce pur sempre un palo, ma il grosso era già stato fatto in precedenza. E adesso, occhio alle partite di domani: il Napoli se la vede con la Fiorentina, il Milan va in casa del Torino nel posticipo. L'ennesimo snodo di una corsa Scudetto sempre più appassionante.

Tabellino

Inter-Verona 2-0 (primo tempo 2-0)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (46' D'Ambrosio), Dimarco (66' Bastoni); Dumfries, Barella (65' Vidal), Brozovic, Çalhanoglu (84' Gagliardini), Perisic; Correa (59' Gosens), Dzeko. All. Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (82' Sutalo), Gunter, Casale; Faraoni (62' Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic (82' Cancellieri); Bessa (62' Lasagna), Caprari; Simeone. All. Tudor

Arbitro: Livio Marinelli

Gol: 23' Barella, 30' Dzeko

Assist: Perisic (I, 1-0), Perisic (2-0)

Ammoniti: Dumfries, Brozovic

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

18' – Dumfries rimette in mezzo dal fondo, Perisic calcia a giro e Montipò è spettacolare nel togliere la palla dall'angolino basso. Parata monumentale.

23' – GOL DELL'INTER. Perisic recupera e scodella col sinistro sul secondo palo, dove Barella di controbalzo non dà scampo a Montipò. Inter in vantaggio.

26' – Dzeko per Barella, Barella per il taglio in area di Correa, che incrocia di prima intenzione ma trova la respinta con i piedi di Montipò.

29' – Iniziativa personale e rasoiata a giro di Dzeko, ma Montipò respinge anche questa. Dominio dell'Inter.

30' – GOL DELL'INTER. Angolo di Dimarco, spizzata di Perisic e intervento vincente sottomisura di Dzeko, che non dà scampo a Montipò. 2-0.

Dzeko e Correa Credit Foto Getty Images

35' – Simeone scambia con Caprari al limite e penetra davanti ad Handanovic, che lo ipnotizza deviandogli il destro in angolo.

54' – Palla vagante nell'area dell'Inter, Ceccherini ha la palla del 2-1 sul proprio sinistro ma la sparacchia sul fondo.

73' – Ripartenza tutta di prima dell'Inter, con Vidal che tocca in area per il liberissimo D'Ambrosio: sinistro di quest'ultimo, deviazione miracolosa di Montipò e palla che bacia il palo prima di finire in angolo.

83' – Piattone di Ilic dal limite, ma Skriniar salva Handanovic deviando la palla in angolo di testa. Verona ancora vicino al gol.

Il momento social

MVP

Ivan PERISIC - Letteralmente scatenato sulla sinistra. Serve due cioccolatini a Barella e a Dzeko e prosegue la striscia di assist, sono tre di fila a San Siro. Come si fa a non rinnovarlo?

Fantacalcio

PROMOSSO - Edin DZEKO. Al posto giusto nel momento giusto: segna il 17° gol stagionale all'interno di una prestazione da incorniciare: spazia da destra a sinistra aiutando i compagni e puntando sempre la porta. In queste condizioni è ancora devastante.

BOCCIATO - Marco Davide FARAONI. Dalla sua parte Perisic fa il bello e il cattivo tempo. Poco reattivo in attacco.

Le pagelle

