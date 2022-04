Inter-Verona, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Barella e Dzeko. Gara arbitrata da Livio Marinelli. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

--- Le pagelle dell'Inter ---

Serie A Barella-Dzeko in un tempo, l'Inter va: 2-0 al Verona 3 ORE FA

Samir HANDANOVIC 6 - Ci mette il corpo a tu per tu con Simeone. Per il resto ordinaria amministrazione

Milan SKRINIAR 6,5 - Attento e diligente quando chiamato in causa. Accende i 60mila presenti con una scivolata stile "Cannavaro estate 2006"

Stefan DE VRIJ 6 - Si diletta nella nobile arte dell'anticipo: dalle sue parti non si passa. Alza bandiera bianca per un affaticamento muscolare al 45' (dal 46' D'AMBROSIO 6 - Nel finale ha tra i piedi la palla del 3-0, ma non riesce ad angolare)

Federico DIMARCO 6,5 - Contro la sua ex squadra è un attaccante aggiunto in fase offensiva: ci mette lo zampino nel 2-0 con un corner coi giri perfetti sulla testa di Perisic (dal 64' BASTONI 6 - Mezz'ora impeccabile)

Denzel DUMFRIES 6 - Macina chilometri sulla destra, sfruttando le praterie concesse dalla difesa veneta

Nicolò BARELLA 7 - La sua zampata apre la festa del Meazza: dopo diverse gare deludenti ecco il riscatto del gioiello nerazzurro (dal 64' VIDAL 6 - Assist generosissimo a D'Ambrosio, non sfruttato)

Marcelo BROZOVIC 6 - Il solito faro in mezzo al campo: non perde un pallone. Mai

Hakan CALHANOGLU 6 - Ottima prestazione, ma più sotto il profilo del sacrificio e dello spirito di squadra piuttosto che della qualità. Esce stremato (dall'83 GAGLIARDINI S.V.)

Ivan PERISIC 7,5 - Letteralmente scatenato sulla sinistra. Serve due cioccolatini a Barella e a Dzeko e prosegue la striscia di assist, sono tre di fila a San Siro. Come si fa a non rinnovarlo?

Joaquin CORREA 6 - Sostituisce lo squalificato Lautaro e ci mette tanto, tantissimo entusiasmo. Offre linee di passaggi ai compagni, gli manca solo il gol. Giocatore ritrovato (dal 60' GOSENS 5,5 - La sensazione è che sia ancora un oggetto estraneo negli schemi di Inzaghi)

Edin DZEKO 7,5 - Al posto giusto nel momento giusto: segna il 17° gol stagionale all'interno di una prestazione da incorniciare: spazia da destra a sinistra aiutando i compagni e puntando sempre la porta. In queste condizioni è ancora devastante

All. Simone INZAGHI 7 - Sotto gli occhi di Zhang, la sua Inter è uscita trasformata dal successo contro la Juve dello scorso weekend. Atteggiamento e intensità del primo tempo possono far sognare i tifosi nerazzurri nella corsa Scudetto.

L'esultanza di Barella Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Limita il passivo con un paio di interventi miracolosi

Federico CECCHERINI 5,5 - Si divora un gol facile facile a pochi metri dalla porta (dall'82' SUTALO S.V.)

Koray GUNTER 5 - Lascia Dzeko tutto solo nel 2-0: imperdonabile

Nicolò CASALE 5,5 - Soffre tantissimo la pressione di Calhanoglu in fase di impostazione

Marco Davide FARAONI 5 - Dalla sua parte Perisic fa il bello e il cattivo tempo. Poco reattivo in attacco (dal 61' DEPAOLI 6 - Controlla a vista Gosens nel finale)

Ivan ILIC 5,5 - Ci si aspetta molto di più dal centrocampista serbo. Lo ha detto sabato alla Gazzetta anche lo stesso presidente Setti

Adrien TAMEZE 6 - Lotta per 90' senza grandi soddisfazioni

Darko LAZOVIC 5,5 - Troppo poco reattivo in fase difensiva: a San Siro si attacca insieme, ma si ripiega insieme (dall'82' CANCELLIERI S.V.)

Daniel BESSA 5 - Perde una palla sanguinosa in occasione dell'1-0 nerazzurro (dal 62' LASAGNA 6 - Rientra dopo il problema al polpaccio. Una mezz'ora tuttosommato positiva)

Gianluca CAPRARI 5 - Chi l'ha visto?

Giovanni SIMEONE 5,5 - Tocca pochi palloni e quando gli capita fa sempre la scelta sbagliata

All. Igor TUDOR 5 - Atteggiamento troppo timido da parte dei veneti (soprattutto nei primi 45'), figlio anche di una classifica che ormai ha poco da offrire

Juve out, uno Scudetto per tre: la volata a 7 giornate dalla fine

Serie A Inter-Verona, ufficiali: c'è Dimarco dal 1'. Tandem Correa-Dzeko 4 ORE FA