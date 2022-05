La Juventus da cinque anni è in parabola discendente, dati alla mano: i quattro allenatori che si sono succeduti sulla panchina bianconera hanno, infatti, peggiorato il risultato di stagione in stagione: nel 2017/2018 la Juventus di Massimiliano Allegri vince il campionato testa a testa con il Napoli con 95 punti, l’anno dopo il tecnico livornese ne conquista 90 (e domina ancora la Serie A). Poi il cambio di guida tecnica, arriva Maurizio Sarri: anche lui vince lo Scudetto, ma con 83 punti. Esonerato Sarri, tocca ad Andrea Pirlo che agguanta il quarto posto all'ultima giornata con 78 punti. E adesso sarà di nuovo Champions League ma con 69 punti, a due giornate dal termine. Se i bianconeri dovessero battere Lazio e Fiorentina chiuderebbero a 75. Da 95 a quota 75: in un quinquennio un saldo negativo di -20 punti. Se non è questo un campanello d'allarme...

Punti e piazzamento della Juve in campionato

Stagione Tecnico Punti totali Piazzamento 2011/12 Conte I 84 Scudetto 2012/13 Conte II 87 Scudetto 2013/14 Conte III 102 Scudetto 2014/15 Allegri I 87 Scudetto 2015/16 Allegri II 91 Scudetto 2016/17 Allegri III 91 Scudetto 2017/18 Allegri IV 95 Scudetto 2018/19 Allegri V 90 Scudetto 2019/20 Sarri 83 Scudetto 2020/21 Pirlo 78 4° posto 2021/22 Allegri VI 69* 3°/4° posto

Pirlo vs Allegri VI: il confronto

Pirlo ha già battuto Allegri. L'ex centrocampista della Nazionale, esonerato la scorsa estate dopo solo un anno di panchina bianconera, a due giornate dalla fine della Serie A 2020/21 non era ancora certo della qualificazione Champions, ma aveva 3 punti in più rispetto ai 69 di Max (sarebbero diventati 78, con 4° posto blindato ai danni del Napoli, grazie ai successi con Inter e Bologna). Inoltre ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli (Allegri quest'anno l'ha persa ai supplementari contro l'Inter) e la Coppa Italia battendo l'Atalanta in finale. Sul capitolo Champions i risultati dei due tecnici si eguagliano: entrambi sono infatti stati eliminati agli ottavi, rispettivamente da Porto e Villarreal. Tirando le somme, in attesa della finale di mercoledì prossimo contro l'Inter: Pirlo 2 tituli e 4° posto, Allegri (per ora) 0 tituli e 4° posto. Alla luce della sconfitta rocambolesca contro il Genoa , la settima in Serie A, è inevitabile il confronto tra gli ultimi due allenatori a libro paga di Andrea Agnelli, Lo diciamo subito:. L'ex centrocampista della Nazionale, esonerato la scorsa estate dopo solo un anno di panchina bianconera, a due giornate dalla fine della Serie A 2020/21 non era ancora certo della qualificazione Champions, ma aveva(sarebbero diventati 78, con 4° posto blindato ai danni del Napoli, grazie ai successi con Inter e Bologna). Inoltre(Allegri quest'anno l'ha persa ai supplementari contro l'Inter). Sul capitolo Champions i risultati dei due tecnici si eguagliano: entrambi sono infatti stati eliminati agli ottavi, rispettivamente da Porto e Villarreal. Tirando le somme, in attesa della finale di mercoledì prossimo contro l'Inter: Pirlo 2 tituli e 4° posto, Allegri (per ora) 0 tituli e 4° posto.

