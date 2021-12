Juventus-Cagliari, match valido per la 19a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 2-0 in favore dei bianconeri.

la Vecchia Signora si porta a -4 dagli uomini di Gasperini: uno scenario che pareva impensabile fino a poche settimane fa. I bianconeri rimpinguano il tesoretto di punti in vista della fase "calda” (si fa per dire) del campionato: lo strappo tra gennaio e febbraio ci dirà se gli uomini di Allegri saranno in grado di ricucire il gap che li separa dal quarto posto occupato dall’Atalanta. In virtù dello 0-0 della Dea sul campo del Genoa : uno scenario che pareva impensabile fino a poche settimane fa.

In un match che riconferma la vena pragmatica e cinica delle ultime uscite, la Juventus regola il Cagliari grazie a delle stoccate individuali; un giro palla sciolto ed arioso è sufficiente ad innescare un Kean in stato di grazia: è proprio l’attaccante azzurro a centrare un palo dopo 11’, su cross di Cuadrado, salvo poi redimersi col gol del vantaggio al 40’, sempre di testa. Decisiva, in questo caso, l’accelerazione di un rigenerato Bernardeschi, al 5° assist in campionato.

Álvaro Morata y Moise Kean (Juventus) Credit Foto Getty Images

Il match si fa incandescente al ritorno dagli spogliatoi: prima Alex Sandro, Morata e Bernardeschi spaventano Cragno, poi Dalbert e Joao Pedro si divorano il pareggio a pochi passi da Szczesny. All’84’ quindi, Bernardeschi può sigillare i tre punti; break vincente di Kulusevski, che serve l’azzurro in posizione defilata: il suo diagonale non lascia scampo a Cragno. I bianconeri mantengono la porta inviolata per la quinta delle ultime sei uscite tra Serie A e Champions, e si affacciano al 2022 con rinnovato ottimismo.

Tabellino

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (83’ Locatelli), Rabiot (45’ McKennie); Bernardeschi (89’ De Sciglio), Morata (89’ Kaio Jorge), Kean (72’ Kulusevski). All. Allegri.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Zappa, Grassi, Deiola (71’ Oliva), Dalbert (85’ Keita); Pereiro (65’ Pavoletti), Joao Pedro. All. Mazzarri.

Arbitro: Federico Dionisi.

Gol: 40’ Kean (J), 84’ Bernardeschi (J)

Assist: Bernardeschi (J), Kulusevski (J)

Ammoniti: Carboni (C), Dalbert (C), Pavoletti (C)

Il miracolo di Szczesny su Joao Pedro, Juventus-Cagliari, Serie A 2021-2022, LaPresse Credit Foto LaPresse

La cronaca in 7 momenti chiave

11’ - KEAN COLPISCE IL PALO! Cross col contagiri di Cuadrado dalla destra, Kean si avventa sul secondo palo, ma di testa centra il legno da pochi passi!

40’ - GOL! KEAN, 1-0 JUVE! Bernardeschi accelera, elude la marcatura di tre difensori rossoblù e scarica un cross dalla trequarti: Kean intercetta di testa e battezza l'angolino alla sinistra di Cragno.

52’ - ALEX SANDRO SFIORA IL PALO DI TESTA! Grande occasione per la Juve! Il corner corto di Cuadrado trova l'anticipo di Alex Sandro, che si avvita sul primo palo. Il suo stacco termina di poco sul fondo.

56’ - CAMPANILE DI BERNARDESCHI! La Juve spreca uno schema su calcio di punizione. Cuadrado sceglie il passaggio da posizione defilata, Bernardeschi arriva a rimorchio ma spara alle stelle.

62’ - DALBERT SI DIVORA IL GOL DEL PAREGGIO! Bellanova coglie di sorpresa Alex Sandro e scaglia un cross rasoterra in area: Dalbert si infila tra le maglie bianconere ma storpia il tap-in da pochi passi. Clamoroso.

69’ - MIRACOLO DI SZCZESNY SU JOAO PEDRO! Cross chirurgico di Zappa, Joao Pedro incorna da pochi passi, ma il portiere polacco si avvita e alza la palla sopra la traversa.

82’ - GOL! BERNARDESCHI CHIUDE IL MATCH, 2-0 JUVE! Grande lettura di Kulusevski, che rompe la linea difensiva rossoblù in contropiede e scarica per Bernardeschi. L'ala italiana trafigge Cragno con un diagonale micidiale.

Il momento social

La statistica chiave

Max Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in A (2008/09) ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore.

MVP

Federico BERNARDESCHI – Il migliore della Juventus questa sera. Svaria su tutto il fronte, si fa vedere con l’assist – fortunoso – ma anche con tante giocate. Si leva anche di dosso la scimmia di un gol che mancava da più di un anno.

Esultanza Federico Bernardeschi, Juventus-Cagliari, LaPresse Credit Foto LaPresse

Fantacalcio

PROMOSSO - Moise KEAN: tanto sacrificio, tanto movimento, tanta applicazione. Parte a destra, si sposta al centro. Colpisce un palo, piazza il gol. Non sarà un talento cristallino, ma lavora per la squadra sotto ogni punto di vista.

BOCCIATO - DALBERT: nervoso e distratto, si mangia sotto porta un'occasione clamorosa per il pareggio.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

