Atalanta. Dopo l'eliminazione in Champions era sì arrivato il 2-1 in casa del Verona, ma il ko con la Roma e il pareggio contro il Genoa ridimensionano la squadra di Gasperini. L'Inter potrebbe Zapata. Insomma, questa pausa arriva nel momento migliore per poter ricaricare le batterie in vista del 2022 e capire se questa Atalanta potrà davvero vincere qualcosa o se sarà solo una bella realtà, ma poco vincente. Qualcosa si è inceppato nell'. Dopo l'eliminazione in Champions era sì arrivato il 2-1 in casa del Verona, ma il ko con la Roma e il pareggio contro il Genoa ridimensionano la squadra di. L'Inter potrebbe andare a +9 ma, soprattutto, ora i bergamaschi dovranno guardarsi dietro dal ritorno di Juventus ( -4 dopo la vittoria sul Cagliari ) e Roma. È bastata una piccola crepa per rompere le convinzioni dell'Atalanta che ha segnato solo un gol nelle ultime due gare, con un brutto 0-0 ( le pagelle ) contro il Genoa che è una delle peggiori difese del campionato. Come se non bastasse ci si mette anche l'infortunio di. Insomma, questa pausa arriva nel momento migliore per poter ricaricare le batterie in vista del 2022 e capire se questa Atalanta potrà davvero vincere qualcosa o se sarà solo una bella realtà, ma poco vincente.

Ad

Tabellino

Serie A Genoa-Atalanta, pagelle: Bani il migliore. Muriel flop 27 MINUTI FA

Genoa-Atalanta 0-0

GENOA (3-5-2): Sirigu: Bani, Biraschi, J.Vásquez; Cambiaso, Sturaro (88' Hernani), Badelj, Portanova (88' Melegoni), Criscito (68' Ghiglione); Ekuban (72' Pandev), Destro. All. Andriy Shevchenko

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler (46' de Roon), Koopmeiners (84' Piccoli), Hateboer; Al.Miranchuk (65' Pasalic), Malinovskyi (65' Ilicic); D.Zapata (45' Muriel). All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2

Ammoniti: 19' Sturaro, 23' Freuler, 41' Badelj

Espulsi: nessuno

La cronaca in 4 momenti

6' OCCHIO A ZAPATA - Servizio per Zapata che, spalle alla porta, riesce a girarsi e a calciare con un destro potente, risponde Sirigu.

Sirigu decisivo su Zapata durante Genoa-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

21 MIRANCHUK VICINO AL GOL - Controllo in area del russo che prova la conclusione, ma non trova la porta di Sirigu da due passi. C'è comunque angolo per una deviazione, anche se i giocatori del Genoa si lamentano per un eventuale tocco di mano.

48' CI PROVA KOOPMEINERS - Squillo del centrocampista olandese che ci prova da fuori, Sirigu respinge solamente ma non c'è nessuno in area per il tap-in.

81' CI PROVA DEMIRAL - Djimsiti crossa in mezzo per Demiral che va di testa, ma non trova la porta di Sirigu. Che chance qui per l'Atalanta.

La statistica

0 - I gol fatti dall'Atalanta questa sera. Era accaduto solo una volta in stagione, in Atalanta-Bologna alla seconda giornata di campionato.

MVP

Mattia BANI - L'ex Parma le prende tutte. Diagonali perfette, così come le marcatura e le giocate d'anticipo. La fase difensiva genoana, nel 2022, riparta da lui.

Fantacalcio

Promosso: Salvatore SIRIGU - Chiude la saracinesca al cospetto di Zapata e Koopmeiners. Un paio di parate non banali in una partita in cui il Genoa aveva tutto da dimostrare in chiave difensiva.

Bocciato: Luis MURIEL - Scena muta là davanti. Prestazione indolente, che fa parecchio arrabbiare Gasperini.

Gasperini: "Non si può ridurre tutto quello fatto a vincere un titolo"

Calcio Non prende gol da 990': Giacomo Rossi batte il record di Buffon IERI A 22:28