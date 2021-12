Juventus-Cagliari, match valido per la 19a giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Kean nel primo tempo e di Bernardeschi nella ripresa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Una parata importante, su Joao Pedro, per evitare la beffa ai suoi.

Juan CUADRADO 6,5 – Primo tempo brillante, ripresa un po’ più in sordina. Bellissimo l’assist per il colpo di testa di Kean.

Leonardo BONUCCI 6 – Guida senza problemi un reparto che sostanzialmente ha avuto poco da fare stasera, nonostante le due occasioni del Cagliari.

Matthjis DE LIGT 6 – Partita di ordinaria amministrazione.

Alex SANDRO 5,5 – Si fa uccellare da Bellanova che lo prende alle spalle creando l’enorme occasione che Dalbert poi, sciagurato, spreca. Uno svarione che non può restare impunito. Qualsiasi altro giocatore avrebbe punito la Juventus e probabilmente cambiato la partita.

Rodrigo BENTANCUR 5,5 – Pare la reincarnazione di Christian Poulsen, meteora bianconera di antica gestione Blanc-Cobolli Gigli. L’idolo degli statistici, Bentancur, di quelli che si eccitano con i numeri, nel senso dei grafici, non delle giocate in campo. Esattamente come Poulsen, Bentancur, conosce due fasi: il passaggio indietro e quello a fianco...

ARTHUR 6,5 – Nel primo tempo si conferma a buon livello, con un calcio fatto al massimo di due tocchi che dà un buon ritmo alla Juve. Ripresa un po’ più in sordina, ma la Juve gestisce il vantaggio. Dall’83’ Manuel LOCATELLI – sv.

Adrien RABIOT 6 – Un discreto primo tempo. Rispetto alle ultime uscite, leggermente più incisivo. Nulla di clamoroso, anche perché in zona gol e di quegli inserimenti che chiedeva Allegri a inizio stagione ancora nemmeno l’ombra. Dal 64’ Weston MCKENNIE 6,5 – Impatto positivo. Rispetto a Rabiot prova a buttarsi più dentro, a cercare qualche giocata offensiva in più, a giocare verticale.

Federico BERNARDESCHI 7,5 – Il migliore della Juventus questa sera. Svaria su tutto il fronte, si fa vedere con l’assist – fortunoso – ma anche con tante giocate. Si leva anche di dosso la scimmia di un gol che mancava da più di un anno: 513 giorni, per la precisione. Dall’88’ Mattia DE SCIGLIO – sv.

Alvaro MORATA 6,5 – Positiva anche la partita di Morata, che rispetto a Kean si abbassa di più e prova a dialogare con la squadra. Qualche buona accelerazione. Difetta, questa sera, nella conclusione. Dall’88’ Kaio JORGE – sv.

Moise KEAN 7 – Tanto sacrificio, tanto movimento, tanta applicazione. Parte a destra, si sposta al centro. Colpisce un palo, piazza il gol partita. Non sarà un talento cristallino, ma lavora per la squadra sotto ogni punto di vista. Dal 72’ Dejan KULUSEVSKI 6,5 – E’ nella ripartenza che porta al gol di Bernardeschi.

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 – Una Juventus leggermente più brillante rispetto alle ultime uscite. Nulla di clamoroso, per carità, ma qualche buona trama e un po’ più di velocità di gioco/pensiero. Certo, il Cagliairi, con una vittoria fin qui in tutto il campionato, non era esattamente il test più complicato del mondo.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 5,5 – Sul tiro che porta in gol Bernardeschi, poteva far meglio.

Gabriele ZAPPA 6 – Preciso, non si macchia di particolari errori.

Luca CEPPITELLI 6 – Una gara tutto sommato attenta al centro. Si fa sentire, quando deve, con i tacchetti su Morata.

Andrea CARBONI 5,5 – Qualche imprecisione di troppo in uscita.

Raoul BELLANOVA 6 – Non gioca una brutta partita. Ordinato dietro, riesce nell’impresa di spaventare Alex Sandro in una delle rare sortite offensive.

Alberto GRASSI 6 – Prova a fare da scudo alla sua difesa. In importazione sbaglia qualcosina di troppo, ma anche la sua è tutto sommato una prova positiva.

Alessandro DEIOLA 5,5 – Tanta generosità in mezzo, ma anche tanto disordine nelle uscite. Dal 71’ Christian OLIVA 6 – Finale senza particolari squilli.

Charalambos LYKOGIANNIS 5,5 – Praticamente mai chiamato in causa dal punto di vista dell’apporto offensivo, se non nel finale. Attento sì, ma forse anche un po’ troppo timido.

DALBERT 4 – Allucinante il gol sbagliato sotto porta. Era in area piccola. Da solo. Clamoroso, davvero. Dall’84’ Keita BALDE – sv.

Gaston PEREIRO 5,5 – Una partita di sacrificio, più che in fase offensiva, tutta in marcatura su Arthur. Con dedizione insomma lavora per la squadra. Certo, il Cagliari, da lui, avrebbe bisogno anche di qualcosina d’altro. Dal 64’ Leonardo PAVOLETTI 6 – Ha il merito di aprire gli spazi a Joao Pedro.

Joao PEDRO 6,5 – Per più di un’ora fa una faticaccia in lotta con de Ligt e Bonucci. Poi Mazzarri gli regala Pavoletti, e in un amen finisce a spaventare Szczesny.

All. Walter MAZZARRI 6 – Resta con una vittoria in 16 partite, troppo, troppo poco per pensare di potersi salvare. Stasera però mette in campo un Cagliari ordinato e che fa quel che può. Nel girone di ritorno, però, servirà un cambio di spartito.

