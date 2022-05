Milinkovic-Savic rovina in extremis la festa della Juventus con i saluti a Chiellini e Dybala. La prima occasione è biancoceleste con Cataldi che schianta il pallone sulla traversa dopo 5 minuti. La Juve passa al 10’ con Vlahovic che tocca di testa su cross di Morata. Lo spagnolo si mette in proprio nel finale di tempo per confezionare un gol splendido che vale il raddoppio. In avvio di ripresa Patric tocca in mischia e trova la deviaizione decisiva di Alex Sandro. La Lazio ci crede e all'ultimo minuto di recupero Basic e Milinkovic Savic sono protagonisti del contropiede rovina in extremis la festa della Juventus con i saluti a. La prima occasione è biancoceleste con Cataldi che schianta il pallone sulla traversa dopo 5 minuti. La Juve passa al 10’ conche tocca di testa su cross di. Lo spagnolo si mette in proprio nel finale di tempo per confezionare un gol splendido che vale il raddoppio. In avvio di ripresa Patric tocca in mischia e trova la deviaizione decisiva di. La Lazio ci crede e all'ultimo minuto di recupero Basic e Milinkovic Savic sono protagonisti del contropiede che vale il pari . Lazio sempre più vicina al quinto posto. Ecco le dichirazioni più significati dei due allenatori a fine partita, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

Allegri sulla serata

“Stasera è stata una serata meravigliosa, piena di emozioni. La serata di Chiellini e Dybala. Uno smette e ha dato al calcio mondiale tantissimo, per passione e amore del lavoro. Un po’ di video di Chiellini andrebbero mandati a Coverciano per far vedere come si difende e anche nei centri sportivi giovanili. A livello personale e umano ha lasciato molto anche a me, quando sono arrivato alla Juventus. Mi ha fatto conoscere la Juventus e mi ha aiutato. Dybala è stato per sette anni un giocatore importante, l’ho cresciuto perché era un bambino e i tifosi hanno dato un tributo meritato. Tutto con grande classe”.

Sulle dolci lacrime

"Giorgio magari piangerà a casa, Paulo non ci è riuscito. Mi sono emozionato anche io ma ognuno reagisce in modo diverso. Sono state emozioni meravigliose, che per fortuna ho vissuto, come tante altre”.

Sul prossimo anno

“Abbiamo parlato con la società e ne riparleremo. Le idee sono chiare, poi il mercato si può sviluppare in vari modi. Dobbiamo ripartire dalla base di quest’anno, molti miglioreranno come Vlahovic e Zakaria. Miretti ha giocato con personalità e in verticale, che a me fa impazzire. Morata ha fatto una buona partita, le buone basi ci sono. Le partite fino ad ottobre viaggiano a certi ritmi, da ottobre a marzo ad altri. Da piccolo dicevo che quando sbocciano le margherite i ritmi calano e ci vogliono giocatori di grande tecnica. I calciatori vanno scelti quando vanno veloci, poi per vincere devono essere veloci e di grande tecnica”.

Sarri su fischi e futuro di Milinkovic

“Erano prevedibili, spero applaudano con la nostra maglia anche il prossimo anno Milinkovic. Parlando col presidente mi sono convinto che se andrà via, e non è cosa facile, non resterà in Italia. Le statistiche della partita di oggi sono impressionanti. A me resta la soddisfazione del pari all’ultimo, ma anche il rammarico che se segnavamo dieci minuti prima la vincevamo. La costruzione in questa stagione c’è stata, c’è unità nel gruppo non solo durante le partite. La sensazione è che qualcosa abbiamo costruito”.

