Mourinho vuole centrare una vittoria di peso in questa parte di stagione e farlo Veretout ad un'intervista a Sky Sport, dopo essere rientrato dalla Nazionale, dopo aver A Roma la stanno sentendo particolarmente. Dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio,vuole centrare una vittoria di peso in questa parte di stagione e farlo in casa della Juve darebbe la giusta scossa all'ambiente. I giocatori della Roma ci credono, come rivelato daad un'intervista a, dopo essere rientrato dalla Nazionale, dopo aver vinto la Nations League con la Francia . Quale sarà l'arma in più dei giallorossi? Proprio Mourinho...

Giochiamo sempre per vincere

La partita contro la Juventus sarà una bella sfida, ma vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo

Con Mourinho una nuova mentalità

Abbiamo un allenatore che ha vinto quasi tutto e questo conta. Vincere partite come quelle contro la Juventus sarebbe importante. Con Mourinho lavoriamo molto bene, ci ha trasmesso una nuova mentalità. In allenamento diamo il doppio per soddisfarlo e continuando a seguirlo possiamo arrivare in alto

La vittoria con la Francia

Sono molto contento di aver vinto un trofeo con la mia Nazionale, è una cosa favolosa. Sono con il gruppo da poco tempo, ma sto molto bene. Vincere un trofeo con la Francia è la cosa più bella

