La Juventus conferma la regola degli ultimi anni: l’eliminazione in Champions non porta scorie in campionato. Almeno non per ora. Esattamente come nelle tre stagioni precedenti, il ko in coppa è seguito da una vittoria in Serie A. Ed è un successo pesante per i bianconeri – oggi in versione gialla – in quanto in un solo pomeriggio serve a lanciare segnali all’ambiente e ricucire sull’Inter. Il discusso Dybala, tra polemiche della settimana col tecnico e l’ormai famosa questione rinnovo di contratto, è il migliore in campo, uscendo poi tra l’ovazione del pubblico (e l’abbraccio con Allegri); così come Vlahovic, che torna al gol ed evita quel cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare l’Inter. Già, l’Inter... In conferenza stampa Allegri chiedeva una vittoria per arrivare a -3 prima dello scontro diretto dopo la sosta per la Nazionale. Il pareggio dei nerazzurri con la Fiorentina porta però la Juventus addirittura a -1. Insomma, l’obiettivo è raggiunto: dopo l’Italia di Mancini, la Juventus potrà tornare a provare un assalto finale al terzo posto semplicemente impensabile 40 giorni fa.

Il tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Chiellini (46’ Rugani), De Ligt, Pellegrini; Cuadrado (91' Miretti), Arthur (70’ Bernardeschi), Danilo, Rabiot; Vlahovic (91' Kean), Dybala (58’ Morata).

Salernitana (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri (69’ Ribery); Zortea, Radovanovic (78’ M.Coulibaly), L.Coulibaly (46’ Ederson), Perotti (60’ Verdi); Djuic, Bonazzoli (78’ Mikael).

Gol: 5’ Dybala, 29’ Vlahovic.

Assist: Vlahovic, De Sciglio.

Note – Ammoniti: L.Coulibaly, Verdi; Pellegrini, Danilo, Rabiot.

La cronaca in 5 momenti chiave

5’ GOL! DYBALA! JUVENTUS AVANTI! Grande azione costruita sulla destra, ottimo duetto Vlahovic-Dybala, con l'argentino che area poi sterza secco e fredda Sepe sul primo palo.

13’ OCCASIONE JUVE! DYBALA! Stavolta spreca l'argentino. Cuadrado innesca ancora lui, ma la Joya a tu per tu con Sepe tenta lo scavetto e spedisce alto sopra la traversa. Vicina al raddoppio la Juventus.

22’ CLAMOROSA OCCASIONE VLAHOVIC! Contropiede Juve, Dybala altruista serve di fatto Vlahovic solo davanti alla porta, ma il serbo spara su Sepe, perdendo un tempo di gioco. Juve ancora vicina al gol.

29’ GOL! VLAHOVIC! 2-0 JUVE! Bel cross di De Sciglio da destra, Vlahovic sale di testa sopra Mazzocchi e di testa la mette dentro.

73’ BONAZZOLI! ANCORA SALERNITANA! Sponda di testa di Djuric, Bonazzoli si coordina e calcia in porta alla grande: attento Szczesny, che devia in corner.

