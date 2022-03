Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Torino e Inter valido per la 29a giornata di Serie A arbitrato da Marco Guida. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

La moviola LIVE di Torino-Inter

MINUTO 35': NEGATO RIGORE AL TORINO - Sull'1-0 granata Belotti viene servito in area di rigore e prova a calciare verso la porta di Handanovic, ma Ranocchia (in ritardo) lo blocca in maniera irregolare con un intervento falloso sul piede. Il difensore nerazzurro, solo dopo aver atterrato l'attaccante, tocca il pallone. Guida lascia correre. Il rigore è netto, ma il Var (ovvero Massa) non interviene. Episodio che farà molto discutere.

La squadra arbitrale

Arbitro: GUIDA

Guardalinee: GIALLATINI – BRESMES

4°uomo: MARCENARO

Var: MASSA

