E alla fine arriva Alexis Sanchez. È lui, il Niño Maravilla, il salvatore di un'Inter che a Torino va sotto, traballa, sembra destinata a una sconfitta deleteria, ma al 93' trova la forza di portarsi a casa almeno un punticino. All'Olimpico Grande Torino finisce 1-1, ed è un risultato che per la squadra di Juric vale quanto una sconfitta, e non solo per un rigore piuttosto netto negato a Belotti sull'1-0. Bremer porta avanti i granata al 13' e il risultato non cambia più quasi fino alla fine, anche se i nerazzurri - pur poco brillanti e con una scarsa varietà di idee - le occasioni per portarsi in parità se le creano: clamorosa una sprecata da Dzeko a pochi secondi dal 90'. Ma poi è proprio Dzeko a servire un gran pallone a Sanchez, che non sbaglia ed evita il ko. Il problema, per la squadra di Inzaghi, è che la parte alta della classifica si fa ora sempre più ingarbugliata e delicata: il Milan scappa a +4 sui rivali - che comunque hanno sempre una gara da recuperare - e in mezzo c'è pure il Napoli, da oggi secondo da solo. Senza dimenticare una Juventus in prepotente risalita. Si preannuncia un finale di campionato di fuoco.

Ad

Tabellino

Serie A Torino-Inter 1-1, pagelle: Lautaro Martinez bocciato 13 MINUTI FA

Torino-Inter 1-1 (primo tempo 1-0)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji (51' Izzo), Bremer, Buongiorno (76' Rodriguez); Singo (76' Ansaldi), Lukic (82' Ricci), Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (82' Sanabria). All. Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (46' Dimarco); Darmian, Vecino (68' Vidal), Barella, Çalhanoglu, Perisic (46' Gosens); Dzeko (68' Sanchez), Lautaro (76' Correa). All. Inzaghi

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 12' Bremer (T), 93' Sanchez (I)

Assist: Pobega (T, 1-0), Dzeko (I, 93')

Ammoniti: Bastoni, Bremer, Izzo, Dimarco, Gosens, Barella

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti chiave

12' – GOL DEL TORINO. Angolo di Mandragora, la difesa dell'Inter non libera davanti ad Handanovic e Bremer tocca in rete da un passo.

Bremer Credit Foto Getty Images

14' – Rasoiata incrociata di Belotti, Handanovic respinge e la difesa nerazzurra spazza precipitosamente davanti alla porta.

16' – Punizione di Çalhanoglu, colpo di testa ravvicinato di Lautaro Martinez e gran riflesso di Berisha, che respinge.

30' – Altra punizione a giro di Çalhanoglu, Ranocchia sfiora di testa e Berisha è di nuovo bravissimo a togliere la palla dalla porta.

45' – Sinistro di prima intenzione dal limite dell'area di Mandragora e palla che sfiora il palo con Handanovic immobile.

49' – Punizione di Dimarco e colpo di testa alto da un passo di Vecino, che aveva anticipato Berisha.

52' – Dzeko imbuca perfettamente per Dimarco, che si presenta a sorpresa in area, calcia col destro ma viene ipnotizzato da Berisha.

60' – Cross di Vecino per Dzeko, che gira di testa da pochi passi ma manca la porta. Inter a un passo dal pareggio.

64' – Brekalo penetra in area da sinistra, supera anche Handanovic in dribbling e calcia a botta sicura, ma Gosens gli rimpalla miracolosamente la conclusione in angolo.

65' – Colpo di testa di Izzo sugli sviluppi del corner e gran riflesso di Handanovic, che smanaccia ed evita lo 0-2.

89' – Cross a giro perfetto di Dimarco per Dzeko, che da un passo incorna incredibilmente sopra la traversa.

93' – GOL DELL'INTER. Vidal in area per Dzeko, tocco di prima per Sanchez, che davanti a Berisha non sbaglia. Pareggio dell'Inter.

Il momento social

MVP

BREMER. Suo il gol che spaventa l'Inter per quasi tutta la partita. Escludendo un paio di uscite palla al piede da brividi, è ottimo anche dietro. Anche se al 93' cede pure lui.

Fantacalcio

PROMOSSO – Alexis SANCHEZ. Il salvatore dell'Inter. Entra col piglio giusto e al terzo minuto di recupero trova la zampata che consente ai nerazzurri di tornare a casa con un punto

BOCCIATO – Lautaro MARTINEZ. Non dà continuità alle prestazioni e ai gol contro Salernitana e Liverpool. Ha una sola palla gol, ma Berisha gli dice di no. E alla fine Inzaghi lo cambia.

Le pagelle

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Torino-Inter 1-1, pagelle: Lautaro Martinez bocciato 13 MINUTI FA