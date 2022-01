Lazio-Atalanta, match valido per la 23a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 0-0 . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA SV – Inoperoso.

Elseid HYSAJ 6 – Niente di nuovo sul pianeta Hysaj. Bene dietro, un po’ meno bene quando deve spingere. (Dal 68’ LAZZARI 6.5 – Basta panchina. Hysaj è una sicurezza, ma Lazzari è una scheggia)

Luiz FELIPE 6 – L’attacco dell’Atalanta è piuttosto modesto, ma lui non abbassa il livello di attenzione e rende la vita complicata a Piccoli.

PATRIC 6 – Controlla e gestisce. Piccoli e Miranchuk non lo impensieriscono.

Adam MARUSIC 6 – Cresce alla distanza. Sfiora l’incrocio dei pali con un destro potente.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6.5 - È uno dei pochi in casa Lazio che riesce a produrre un vantaggio. Che riesce a creare i presupposti per andare in porta. Si sbatte, ma i compagni non lo assistono.

Lucas LEIVA 6 – I movimenti di Pessina lo fanno impazzire, ma tutto sommato gestisce con ordine il pallone.

LUIS ALBERTO 5 - È brutto da dire, ma se gioca così non serve. È avulso, lento, prevedibile, scontato. Ci prova con il destro dal limite dell’area: Musso para sbadigliando. (Dal 79’ BASIC SV)

Mattia ZACCAGNI 6.5 – Va un po’ a fiammate, ma è l’unico nel tridente che riesce a saltare l’uomo con costanza. Colpisce un palo clamoroso.

Ciro IMMOBILE 5 – Demiral se lo divora. Gli prosciuga l’anima e il talento. Non la sua serata.

Felipe ANDERSON 6 – Inizia male. Molto male. Poi nella ripresa si dà una sveglia ed inizia ad imperversare sulla destra. L’impressione è che vicino a Lazzari renda molto meglio.

All. Maurizio SARRI 5 - È abbastanza deludente vedere una squadra di Sarri creare così poco contro un’Atalanta decimata. Ok il clean sheet, ma le note positive finiscono lì. Occasione persa.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 – Para bene in un paio di occasioni. Poi ringrazia il palo sul tiro di Zaccagni.

Merih DEMIRAL 7 – Un drago. Immobile, che è il capocannoniere della Serie A, contro di lui non la vede praticamente mai. Masterclass sulle scivolate.

José PALOMINO 7 – Perfezionista. Fortissimo di testa e glaciale in una chiusura su Milinkovic-Savic.

Berat DJIMSITI 6.5 – Tra tutti i difensori è quello che soffre di più, perché Zaccagni è ispirato, però nel complesso è più che sufficiente.

Giuseppe PEZZELLA 5.5 – Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Soprattutto quella contro l’Inter. Impreciso in proiezione e un po’ irruento quando difende.

Remo FREULER 6 – Silenzioso e prezioso. Classic Freuler. Quello che vi aspettate.

Giorgio SCALVINI 6 – Gasperini lo getta nella mischia e lo dirotta sulle piste di Milinkovic-Savic. Un compito impossibile, sulla carta, ma il classe 2003 tira fuori i muscoli e regge alla grande il confronto. (Dal 62’ MAHELE 6 – Aiuta la squadra in un momento difficile)

Matteo PESSINA 6.5 – Gasperini gli chiede ruolo un po’ diverso dal solito. Quasi a tutto campo. Ma lui si muove alla perfezione e fa perdere le tracce a Lucas Leiva. (Dall’85’ SIDIBE SV)

Davide ZAPPACOSTA 6 – Encomiabile. Un trenino che fa su e giù senza sosta. Finisce praticamente stremato.

Aleksej MIRANCHUK 6 - Si ritrova a fare una lotta che non è propriamente il suo pane, ma nel secondo tempo alza il livello e si rende pericoloso in transizione. Esce per un problema fisico. (Dal 71’ TOLOI 6 – Gestisce la situazione)

Roberto PICCOLI 6 – Prima da titolare in Serie A quest'anno! Ci mette l’anima. (Dall’85’ DE NIPOTI SV)

All.: Gian Piero GASPERINI 6.5 – Il suo sistema è talmente collaudato che anche senza 5 titolari riesce a disinnescare la Lazio. Considerando le premesse: un punto d’oro.

