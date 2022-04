Maurizio Sarri ritrova ossigeno dopo il netto ko nel ritrova ossigeno dopo il netto ko nel derby con la Roma di due settimana fa. Una sconfitta che l'aveva segnato, tanto che - dice il tecnico dei biancocelesti - si vergognava ad andare presso nel centro sportivo di Formello nei giorni immediatamente successivi. Si riparte dal successo contro il Sassuolo e, comunque, un'ottima prestazione di squadra. Si poteva trovare un risultato più rotondo, ma è un modo di ripartire.

Mi vergognavo ad andare a Formello dopo il derby

Avere questo atteggiamento era una speranza, la vittoria non è obbligatoria, ma questo atteggiamento lo permette. Il derby ha lasciato scorie pesanti, soprattutto in me e rischiavamo di giocare una gara spenta contro una squadra di gran livello. Contro la Roma non abbiamo giocato e mi vergognavo quando andavo a Formello, sia nei confronti dei tifosi che dello staff, mi ha lasciato tanto dispiacere non tanto la sconfitta ma la prestazione

Il Sassuolo veniva da 8 gol fatti in due partite e noi non gli abbiamo concesso tanto, una palla nel primo tempo e due nella ripresa. Questa gara poteva finire 5-1 per noi senza recriminazioni

Milinkovic?

Può diventare tra i migliori centrocampisti al mondo, ha ancora margine di miglioramento, sicuramente sotto il punto di vista della continuità

Immobile?

L'ho visto preoccupato, ha sbagliato 2-3 occasioni che solitamente non sbaglia, ma poi ho visto un gran lavoro in aiuto alla squadra, quasi migliore delle altre volte. Stiamo costruendo in vista del futuro. Nelle ultime partite si è visto, dobbiamo evitare questi blackout che capitano ogni tanto, come nel derby, serve una mentalità. Quando questa squadra si entusiasma troppo va in blackout. Le voci di mercato non mi preoccupano, parlerò col presidente se ci sono richieste e se sono irrinunciabili. Ora mi concentro sul finale di stagione senza pensare al mercato

