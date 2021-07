La Lazio vince a suon di gol l'amichevole di Auronzo contro la Triestina. Buona prova dei biancocelesti che chiudono la pratica già nel primo tempo, terminato sul risultato di 4-0.

La Cronaca

Calciomercato 2020-2021 Fiorentina: 15 milioni per Sensi; Luis Alberto: idea Milan 15/07/2021 A 17:48

Partita sbloccata subito da Luis Alberto che al terzo minuto piazza un destro in buca d'angolo e batte Offredi. Lo spagnolo poi prende i panni dell'uomo assist, servendo a Muriqi il cross per il colpo di testa vincente del raddoppio. Il tris è firmato da Milinkovic Savic con un mancino dalla distanza e in chiusura di tempo arriva anche il poker di Radu su corner di Luis Alberto. La Lazio chiude i conti a metà ripresa: cross dalla sinistra di Jony e autogol di Volta che supera di testa il suo portiere. Nel finale la Triestina trova le reti della bandiera con lo show firmato da Di Massimo che mette a segno due prodezze che non lasciano scampo a Strakosha.

Bene i nuovi Felipe Anderson e Romero

Ovviamente l'mvp è Luis Alberto con un gol e 3 assist. Già in palla anche Milinkiovc con Felipe Anderson, i due si sono subito intesi in campo. Da tenere d'occhio il 16enne arrivato da Maiorca Luka Romero, entrato per l'ultima mezz'ora e sicuramente prospetto interessante.

Milinkovic-Savic Felipe Anderson Lazio Roma 2017 Credit Foto LaPresse

Il tabellino

LAZIO - TRIESTINA 5-2

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic (45' Lazzari), Luiz Felipe (54' Vavro), Radu (45' Patric), Hysaj (59' Kamenovic); Milinkovic (59' Akpa Akpro), Leiva (59' Escalante), Luis Alberto (45' Cataldi); Felipe Anderson (59' Romero), Muriqi (45' Caicedo), Moro (54' Jony).

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Struna, Capela, Ligi, Lopez; Paulinho, Maracchi, Rizzo; Natalucci, Gomez, Sarno.

Gol

: 3' Luis Alberto, 21' Muriqi, 38' Milinkovic, 44' Radu, 71' Volta (aut.), 87' e 91' Di Massimo.

Sarri: "Pressione? Non che al Chelsea o alla Juve ce ne sia meno..."

Calciomercato 2020-2021 Luis Alberto-Milan si può fare? Con le contropartite sì 15/07/2021 A 15:34