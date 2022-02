Atalanta-Cagliari, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, é terminata 1-2 al Gewiss Stadium di Bergamo. Decisiva la doppietta di Gaston Pereiro, di gran lunga il migliore in campo.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Pereiro stende l'Atalanta: impresa del Cagliari a Bergamo 3 ORE FA

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Juan MUSSO 5 - Praticamente inoperoso fino all'espulsione. Esce tardi e male su Pereiro, un pelo distratto.

Davide ZAPPACOSTA 5 - A destra, meno propositivo rispetto al solito. Sale e spinge di rado. Ammonito.

Berat DJIMSITI 5,5 - Attento, lucido, pulito nel primo tempo. Poi si distrae, come in occasione dell'espulsione di Musso.

José Luis PALOMINO 6 - Guida bene la linea difensiva nel primo tempo, poi sbanda anche lui. Ha il merito di aver segnato un bel gol di testa.

Giuseppe PEZZELLA 6 - A sinistra. Appoggia l'azione, ma non riesce a creare cross pericolosi. Esce per un problema muscolare all'intervallo. (Dal 46' MAEHLE 6 - Entra bene nel match, va al tiro, entra nell'1-1, poi sbaglia tanto)

Remo FREULER 6 - Corre, si danna, recupera, ci prova. Impegno solito, dedizione continua.

Teun KOOPMEINERS 5,5 - Insomma. Meno preciso rispetto a quanto ci ha abituato. Un paio di filtranti sbagliati non da lui.

Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Pare star bene, salta l'uomo, impegna Cragno. Secondo tempo insufficiente: troppo discontinuo e poco utile.

Matteo PESSINA 5 - Impreciso in un paio di controlli chiave. Bei movimenti, esecuzione da rivedere. (Dal 58' BOGA 5,5 - Entra, un paio di guizzi, ma non sta ancora bene e si vede)

Mario PASALIC 5,5 - Non si nota, non trova varchi, non riesce a incidere. (Dal 54' ROSSI 6 - Una parata nel finale su Kourfalidis. Niente altro.)

Luis MURIEL 5,5 - Si allarga, si abbassa, cerca spazio. Marcato a uomo a tutto campo, non ha vita facile. (Dal 58' ZAPATA 6 - Ha il tempo di entrare nell'azione del gol di Palomino, poi si fa ancora male. Ricaduta, brutta notizia per la Dea - dal 72' MIHAILA 6 - Nel finale dentro. Ci prova, in modo convulso, ma non colpisce)

ALL. Gian Piero GASPERINI 5 - Atalanta scarica, anche mentalmente. Sorpresa dalle ripartenze sarde, nervosa, imprecisa. Ancora poco matura nella gestione di questi match.

Il gol di Gaston Pereiro - Atalanta-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

===Le pagelle del CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 6,5 - Sicuro su Malinovskyi nel primo tempo, attento in uscita. Superato da Palomino dopo un miracolo su Zapata.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 - Un paio di sbavature su Muriel, ma regge bene. Mette ordine.

Matteo LOVATO 7 - Ha voglia di mettersi in mostra, visto che è di proprietà dell'Atalanta. Buona prova, sicuro, coraggioso e determinato.

Adam OBERT 6,5 - Non male questo 2002. Doti fisiche notevoli, non commette errori. (Dal 87' CEPPITELLI SV)

Raoul BELLANOVA 7 - A destra, tiene basso Pezzella, prova a far valere il suo agonismo. Grande azione e grande assist per il 2-1 di Pereiro. Esce stravolto. (Dal 87' CARBONI SV)

Razvan MARIN 7 - Grintoso, pressa, lotta. L'abnegazione alla causa resta notevole. Pregevole il lancio per Bellanova in occasione del 2-1 sardo.

Alberto GRASSI 6,5 - Play, abbastanza falloso, ma determinante davanti alla difesa.

DALBERT 6,5 - Un po' esterno, un po' mezz'ala. Molto impreciso nella prima frazione, poi da una sua idea nasce il gol di Pereiro. Bene nel secondo tempo. (Dal 77' BASELLI SV - Esordio,un paio di buoni palloni gestiti nel finale)

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Molto alto a sinistra, ma sempre ben contenuto da Zappacosta e Djmsiti.

Alessandro DEIOLA 6 - Il centrocampista del Cagliari che si alza di più ad aiutare Pereiro. Bene nel pressing. (Dall'89' KOURFALIDIS SV)

Gaston PEREIRO 8 - Man of the match, la miglior partita da quando é al Cagliari. Generoso e sveglio. Si muove, si propone, da solo e isolato davanti. Nella ripresa due occasioni e due gol. Si procura l'espulsione di Musso. Magico.

ALL. Walter MAZZARRI 7,5 - Le sue partite, alla Mazzarri, in ripartenza. Cagliari solido, determinato, concentrato. Momento decisamente favorevole, inizia a vedersi il suo dna.

Da Salah a Trezeguet: rivivi tutti i gol dell'Egitto

Serie A Atalanta-Cagliari: probabili formazioni e statistiche 03/02/2022 A 17:01