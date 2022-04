Cagliari-Juventus, match valido per la 32esima giornata di Serie A, , match valido per la 32esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Joao Pedro, Matthijs de Ligt e Dusan Vlahovic. Con questo risultato i bianconeri di Massimiliano Allegri certificano il quarto posto e allungano (momentaneamente) a +8 sulla Roma di José Mourinho. Il Cagliari invece incontra la quinta sconfitta consecutiva e rimane ancorato al diciassettesimo posto. Domani il Venezia può tentare l’aggancio. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 – Una splendida parata su Cuadrado al termine del primo tempo. Sui due gol della Juve è assolutamente incolpevole.

Andrea CARBONI 6 – Non si prenderà di certo le copertine, ma non sfigura contro l’attacco bianconero. Molto concentrato dal primo al novantesimo.

Matteo LOVATO 6.5 – Mastino. Impeccabile nella marcatura su Vlahovic. Uno dei più positivi in casa Cagliari.

Giorgio ALTARE 6 – Meno bene rispetto ai colleghi di reparto, ma comunque sufficiente. Ha il difetto di perdersi Vlahovic in occasione del 2-1 bianconero.

Raoul BELLANOVA 5.5 – Timido e mai propositivo. Peccato, questa partita poteva essere la prova del nove per lui.

Alessandro DEIOLA 6 – Prestazione ruvida, come indicano i dettami del calcio di Mazzarri. Corre a perdifiato e cerca di tappare tutti i buchi. (Dal 79’ KEITA – SV)

Răzvan MARIN 6.5 – Un grandioso recupero su Dybala e una transizione importante conclusa con l’assist per Joao Pedro. L’unica luce nella mediana.

DALBERT 6 – Atteggiamento giusto e faccia cattiva. Esce per un piccolo problema fisico prima dell’ora di gioco. (Dal 58’ ROG 5.5 – Entra senza troppa convinzione nei suoi mezzi)

Charalampos LYKOGIANNIS 5 – In affanno. Tanto in affanno. Cuadrado lo fa letteralmente impazzire a forza di stop and go. Ammonito ad inizio ripresa. (Dal 79’ OBERT – SV)

João PEDRO 7 – Non una partita facile per l'italo-brasiliano, però cosa sarebbe questa squadra senza di lui? Segna il gol dell’illusione dopo dieci minuti: dodicesimo in campionato sui 30 totali e 85° in maglia Cagliari.

Leonardo PAVOLETTI 5.5 – La solita lotta Greco-Romana con il difensore di turno. Ci mette veramente tanto impegno, ma Chiellini e de Ligt lo gestiscono alla perfezione. (Dal 67’ GASTON PEREIRO 6 – Ci ha provato di più lui in 20 minuti che tutto il Cagliari in 70. Forse dovrebbe giocare un po’ di più…)

All. Walter MAZZARRI 5 – Prepara la partita alla sua maniera, coperti dietro e pronti a ripartire, ma dopo il gol dell’1-0 la sua squadra si spegne, mollando il pallino del gioco alla Juve. Per il Cagliari è la quinta sconfitta consecutiva. Il Venezia domani può tentare l’aggancio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – Subisce un eurogol da Joao Pedro e poi assiste alla partita da spettatore non pagante.

DANILO 6 – Molto coinvolto nella fase di possesso, soprattutto nella prima costruzione. Mette la sua tecnica al servizio della squadra.

Matthijs DE LIGT 7 – Il gol di pareggio è solo la punta dell’iceberg. Dirige la difesa con autorità (insieme a Chiellini) e non sbaglia nemmeno una virgola nel suo discorso all’Unipol Domus. Capitan futuro (se rimarrà).

Giorgio CHIELLINI 6.5 – Solido su Pavoletti e preciso nelle chiusure. Queste partite le può giocare fino a 50 anni.

Luca PELLEGRINI 6 – Promosso perché ci mette impegno. Segna anche il gol del provvisorio 1-1, ma il braccio di Rabiot glielo annulla.

Juan CUADRADO 7 – Scalda le mani a Cragno con una fiondata dal limite dell’area, offre l’assist a de Ligt per il gol del pareggio ed è una minaccia costante per l’area dei rossoblù. Partita di enorme qualità.

ARTHUR 6.5 – Si stacca troppo da Joao Pedro in occasione del gol del Cagliari, ma nel complesso la prestazione è positiva. Mette ordine e distribuisce con saggezza. Dal punto di vista della pulizia è il migliore.

Denis ZAKARIA 6 – Allegri gli chiede di buttarsi dentro, un po' alla McKennie, ma i suoi inserimenti non producono alcun dividendo. Meglio in fase di non possesso.

Adrien RABIOT 5.5 – Niente di trascendentale. Tanta corsa e poca qualità. Nel posto sbagliato al momento sbagliato quando devia con il braccio il tiro di Luca Pellegrini. (Dal 68’ BERNARDESCHI 6 – Pochissimo da segnalare)

Paulo DYBALA 6.5 – Perde palla e lancia la transizione che porta al gol di Joao Pedro, ma dal decimo del primo tempo in poi la prestazione è da 8 in pagella. Serve il filtrante a Vlahovic per il gol del 2-1. Un’oasi nel deserto dell’attacco bianconero. Imprescindibile. (Dal 81’ KEAN – SV)

Dusan VLAHOVIC 6 – Per circa 75 minuti litiga con tutti, poi Dybala lo premia in verticale e con fortuna timbra il gol del 2-1. Ventiduesimo centro in campionato, però una riflessione va fatta: non è che questo "mostro" va innescato un po’ meglio?

All. Massimiliano ALLEGRI 6.5 – Aveva detto di aspettarsi una partita brutta - e dopo il vantaggio di Joao Pedro poteva diventare bruttissima -, ma la sua Juve reagisce di carattere e ribalta un Cagliari in grossa difficoltà. Tre punti che sono un altro tassello importante nella conquista del quarto posto, ma è realmente questo l’obiettivo della squadra?

