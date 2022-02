Cagliari-Napoli, match valido per la 26a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Pereiro e Osimhen.La gara è stata arbitrata da Simone Sozza. Con questo risultato il Napoli manca l'aggancio al Milan capolista, mentre il Cagliari non riesce a dare una decisiva sterzata alla sua corsa salvezza.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Cagliari

CRAGNO 6,5 - Attentissimo nel primo tempo su Di Lorenzo e Mario Rui. Para tutto il parabile.

GOLDANIGA 6,5 - Preciso nelle coperture e sulle diagonali, riesce a neutralizzare un cliente scomodissimo come Mertens.

LOVATO 6,5 - Stravince il duello con Petagna. Gioca con la presenza di un veterano, mettendo in campo fisicità e spiccata intelligenza calcistica.

ALTARE 5,5 - Macchia una prestazione più che convincente facendosi mangiare in testa da Osimhen in occasione del pareggio .

BELLANOVA 6,5 - Che grande forza nelle gambe ha questo ragazzo. Fisicamente è straripante, lo guardi e assapori ritmi da Premier League.

BASELLI 6,5 - Alla prima da titolare in stagione risponde con una prestazione di ottimo livello. L'errore sul possibile raddoppio, però, pesa. Esce stremato.

dall'82' ZAPPA s.v. - Non giudicabile

GRASSI 6,5 - Ovunque, sempre e comunque. E' onnipresente e sempre puntuale in entrambe le fasi. Partita di grande spessore dopo tanta sfortuna.

Dal 75' MARIN 6,5 - Un ottimo ingresso in campo, di grande personalità. Ospina gli nega una gioia più che meritata.

DEIOLA 6 - Tanta corsa e tanto lavoro fatto bene, ma sotto porta spreca due chance nitidissime: gli rovineranno il sonno per qualche giorno.

DALBERT 6 - Lavora bene in fase di spinta, partecipando alla manovra con puntualità.

Dal 90'+4 LYKOGIANNIS s.v - Non giudicabile

JOAO PEDRO 6,5 - Qualità nelle giocate e nel fare reparto da solo, ottima l'intesa con Pereiro. Manca il gol, ma il vero Joao è tornato. Cala alla distanza.

GASTON PEREIRO 7 - Protagonista inatteso del nuovo corso di un Cagliari ritrovato. Ormai faro tecnico di una squadra che, grazie anche alle sue giocate, adesso può crederci.

Dall'82' PAVOLETTI s.v. - Non si ritaglia chance degne di nota.

All. MAZZARRI 7,5 - "Datemi tempo e vedrete" lasciava intendere. In pochi gli hanno creduto, ora ad essere rimasti in pochi sono gli scettici. Ha creato un gruppo granitico, lanciato tanti giovani e regalato sprazzi di ottimo calcio. Con queste credenziali la salvezza non è affatto un miraggio.

Le pagelle del Napoli

OSPINA 6 - La papera sul gol di Pereiro è clamorosa e gravissima, ma è anche dalle sue mani che passa il pareggio azzurro: un paio di parate sono decisive, da grande portiere.

RRAHMANI 5 - Meno composto ed equilibrato rispetto al solito, soffre la verve di Joao Pedro e gli inserimenti dei centrocampisti.

KOULIBALY 5 - Stranamente impreciso, in affanno evidente dopo il partidazo di Barcellona. Una delle rare prove negative della sua stagione.

JUAN JESUS 5,5 - prova simile a quella di Rrahmani, ma riesce a ballare un po' meno del compagno di reparto,

Dal 67' OUNAS 5,5 - Poche invenzioni, ingabbiato anche lui nella morsa cagliaritana. La sua fantasia non viene fuori.

DI LORENZO 6 - Un grande Cragno gli nega la gioia del gol. Qualche affanno in copertura, poi un duro colpo alla testa mette fine alla sua gara.

Dal 27' MALCUIT 4,5 - Imbarazzante è quasi un complimento, Spalletti lo toglie forse per disperazione.

Dall'83' ZANOLI s.v. - Non giudicabile.

DEMME 5 - Paga dazio a livello fisico con l'assente Anguissa e non ha la scintilla di Lobotka nell'organizzazione della manovra. Per Gattuso era un pilastro, ora non riesce a fare la differenza.

Dal 67' FABIAN RUIZ 6,5 - Entra e regala qualità e gioco a un Napoli incapace di costruire. E' un altro insostituibile e si vede.

ZIELINSKI 6 - Arretrato viste le assenze di Anguissa e Lobotka, gioca una gara ordinata con qualche sprazzo di qualità.

MARIO RUI 7 - Bene in fase di spinta, va anche vicino al gol con un bel destro dalla distanza. Nel complesso è il migliore dei titolari per distacco: l'assist per Osimhen un premio a un'ottima partita.

ELMAS 5 - Strigliato da Spalletti a più riprese, pascola sulla trequarti in modo irritante.

MERTENS 5 - Non è più il Dries dei tempi d'oro. Prova a regalare qualche intuizione, ma viene sovrastato fisicamente dalla difesa cagliaritana.

PETAGNA 4,5 - Sgomita, sbraccia, spinge, ma non la vede mai. Impietoso paragonarlo ad Osimhen: rincalzo di ben poca qualità.

Dal 67' OSIMHEN 7 - Faccia cattiva, strapotere fisico, fame. Uno così non lo regali mai e quando manca te ne accorgi per forza. Fa sempre la differenza, il suo gol è un messaggio chiaro: è obbligatorio crederci.

All. SPALLETTI 5,5 - Anche oggi cortissimo nelle rotazioni, il suo napoli fatica a costruire a centrocampo. Le sue colpe sono negative, ma senza l'appoggio su Osimhen mancano soluzioni offensive.

