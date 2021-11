Empoli-Fiorentina, match valido per la 14esima giornata di Serie A 2021-22, si è concluso sul punteggio di 2-1. A firmare il successo dei padroni di casa è stato Pinamonti con un gol al minuto 86'. Bene la Fiorentina con il solito Vlahovic che apre le marcature ad inizio ripresa. Poi nel finale la squadra di Andreazzoli pareggia i conti con Bandinelli e, appunto, con Pinamonti nel finale. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== EMPOLI ===

Guglielmo VICARIO 6 - Incolpevole sul gol di Vlahovic. Per il resto è sicuro e, in verità, anche poco impegnato.

Petar STOJANOVIC 5,5 - Le discese di Saponara gli creano più di un grattacapo in fase di copertura. Non brillantissimo anche nella metà campo offensiva, dove si fa vedere pochissimo.

Lorenzo TONELLI 6 - Meno preciso rispetto a Luperto in fase difensiva. Ha il merito di rendersi utile in avanti sulle palle inattive.

Sebastiano LUPERTO 5,5 - Ha l'ingrato compito di contenere Vlahovic. Non sfigura sino al momento del gol, quando si perde completamente l'attaccante avversario.

Fabiano PARISI 5 - Uno dei peggiori. Callejon e Odriozola fanno quello che vogliono sulla sua fascia di competenza. (Dal 72' Riccardo MARCHIZZA 6 - Entra e prova a dare un po' di spinta sulla sinistra).

Szymon ZURKOWSKI 6,5 - Fino a quando rimane in campo è uno dei migliori, almeno per quanto riguarda i padroni di casa. Sempre propositivo sulla destra, crea diversi pericoli in velocità e in ripartenza. Poi si fa male e deve abbandonare l'incontro. (Dal 42' Nicolas HAAS 5 - Secondo tempo complicato nel mezzo, la Fiorentina non gli concede spazi).

Samuele RICCI 5 - Chiamato a dare geometrie e tempi in mezzo al campo, soffre per tutti i 90' non riesce mai ad entrare in partita.

Liam HENDERSON 6 - Qualche buon lampo nella prima frazione, diverse inserimenti interessanti in aiuto agli attaccanti. Lascia dopo il gol di Vlahovic. (Dal 58' Filippo BANDINELLI 6,5 - Bravo a farsi trovare pronto. Lesto nell'anticipare Odrizola per il gol del pareggio).

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Partita di difficile valutazione per il figlio di Eusebio. Prova a farsi vedere in più occasioni, ma spesso è inefficace. (Dal 72' Andrea LA MANTIA 5,5 - Andreazzoli gli concede una ventina di minuti per mettersi in mostra, non riesce in toto a farsi notare).

Andrea PINAMONTI 7,5 - Match di enorme sacrificio e sofferenza per l'attaccante dell'Empoli, che spesso rientra, tiene palla e cerca di fare salire i suoi, facendo un grande lavoro sporco. Lo fa comunque al meglio e nel finale viene premiato con il gol vittoria.

Patrick CUTRONE 5 - Non sfrutta la chance che Andreazzoli gli concede, schierandolo dal 1'. Mai in grado di rendersi pericoloso in avanti e costantemente anticipato Milenkovic e compagni. Nonostante un discreto primo tempo dei suoi, lui non si vede mai. (Dal 59' Nedim BAJRAMI 7 - Non entra benissimo in partita, ma è assolutamente decisivo nel gol vittoria, quando è super nel ripartire e a mettere il pallone per la rete di Pinamonti).

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 - Vittoria sofferta per i padroni di casa, che non giocano male, ma faticano soprattutto nella ripresa contro una viola quasi perfetta. Ma la banda di Andreazzoli ha il merito di rimanere in partita e di crederci sino all'ultimo.

=== FIORENTINA ===

Pietro TERRACCIANO 5,5 - Non perfetto sul primo gol. Decide di uscire scontrandosi con Milenkovic, forse era più utile rimanere sulla linea di porta.

Alvaro ODRIOZOLA 6 - Attentissimo dietro, superbo quando si propone in avanti. Nel finale però non è perfetto in entrambi i gol avversari. Se il match fosse finito 1-0 per la viola, sarebbe stato lui il migliore in campo.

Nikola MILENKOVIC 7 - Il migliore e di gran lunga della difesa viola. Super nelle chiusure, deve anche rimediare a diversi errori di Martinez Quarta.

Lucas MARTINEZ QUARTA 5,5 - Utilissimo in area di rigore nelle palle inattive, qualche errore e diverse distrazioni però in difesa.

Cristiano BIRAGHI 5 - Insufficiente. Spinge col contagocce, spesso in sofferenza con Zurkowski nel primo tempo e con Bajrami nel finale.

Alfred DUNCAN 5 - Passo indietro dopo la bellissima partita di settimana scorsa. Corre a vuoto a centrocampo, fatica ad essere sempre nel vivo dell'azione. (Dal 46' Gaetano CASTROVILLI 5,5 - Inizia alla grande il match, si spegne però dopo pochi minuti e delude).

Lucas TORREIRA 6,5 - Arretra spesso il proprio raggio d'azione dando una mano ai difensori. Molto bravo nella gestione del pallone e nel dettare il ritmo della manovra viola. (Dall'84' Sofyan AMRABAT S.V).

Giacomo BONAVENTURA 6,5 - Gioca un ottimo match nel mezzo. Bene in fase offensiva, molto utile anche in difesa. (Dal 77' Youssef MALEH S.V).

José CALLEJON 7 - In tandem con Odriozola crea superiorità numerica sulla destra e da quella parte l'Empoli soffre costantemente. L'assist per il gol di Vlahovic è una perla assoluta.

Dusan VLAHOVIC 7 - Nonostante la sconfitta, il suo secondo tempo è da incorniciare. Nella prima frazione non si vede praticamente mai, mentre nella ripresa cambia marcia, sale in cattedra e fa paura. Gol stellare dopo una apertura su Callejon pazzesca. Poi tanti altri pericoli creati dalla parti di Vicario.

Riccardo SAPONARA 7 - Fino al gol di Vlahovic è sicuramente il migliore in campo. Ogni volta che tocca palla crea qualcosa di positivo. Diversi cross interessanti, qualche buona conclusione. Ottima gara nel complesso. (Dal 59' Nico GONZALEZ 5 - Inconcludente e inefficace. Cerca sempre la giocata, ma sbaglia qualsiasi cosa).

All. Vincenzo ITALIANO 6 - Sconfitta amara e anche immeritata per la Fiorentina. Nonostante il solito gol di Vlahovic la viola è battuta, al termine di un match solido. La squadra viola ha più volte l'occasione del 2-0, ma il raddoppio non arriva e nel finale incassa la clamorosa rimonta. Piccolo passo falso in un campionato comunque iniziato col piede giusto.

