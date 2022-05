Genoa-Bologna, match valido per la 38a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 grazie alla rete di Barrow.. La gara è stata arbitrata dal signor Miele. Con questo risultato le due squadre chiudono la propria stagione: i liguri erano già retrocessi dalla scorsa giornata, mentre gli emiliani viaggiavano da tempo in acque tranquille in classifica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Genoa

SEMPER 7 - Grande risposta su de Silvestri nel primo tempo: una parata che da sola vale il prezzo del biglietto. Attentissimo anche su Raimondo.

HEFTI 5,5 - Solita gara disordinata, con tanta corsa sconclusionata. Giocatore da reinquadrare completamente.

OSTIGARD 6 - Tra i più continui del finale di stagione genoano, anche oggi non perde lucidità. Chiude con la fascia da capitano al braccio: sarà tra i pilastri del nuovo corso.

VASQUEZ 6 - Rispolverato dopo qualche panchina, tutto sommato non sfigura mettendo attenzione.

CRISCITO 5,5 - Soffre a sinistra la verve di De Silvestri, che lo lascia più volte sul posto.

Dal 71' EKUBAN 5,5 - Due chance nitide sprecate, a certificare il suo inesistente killer istinct.

GALDAMES 5,5 - Poche cose e fatte neanche troppo bene, a cui aggiunge un'irruenza non necessaria.

Dal 46' FRENDRUP 6 - Secondo tempo positivo: prova con quakche strappo ad inventare qualcosa, colpendo anche un palo clamoroso nel finale.

HERNANI 5,5 - Gara senza particolari sbavature, tranne la sfortunata deviazione che apre le porte a Barrow per il gol.

Dal 67' ROVELLA 6 - A scartamento ridotto da settimane, visto il futuro ormai scritto direzione Juventus. Entra e fa il compitino.

GUDMUNDSSON 6 - Senza infamia e senza lode, ma qualche invenzione ogni tanto riesce a tirarla fuori.

AMIRI 6 - Si accende a tratti, ma è sempre volenteroso e col giusto atteggiamento, nonostante i tanti falli subiti che ne spezzano il ritmo di gioco.

Dal 56' CAMBIASO 5,5 - Giocatore messo da parte, speriamo non perso per strada visto il talento. Sembra aver perso fiducia, potrebbe ritrovarla in una grande piazza.

PORTANOVA 6 - Una sua conclusione in avvio spaventa Bardi. Poi tanto lavoro sporco con (come al solito) poche occasioni.

Dal 46' MELEGONI 6,5 - Il migliore della ripresa. Presenza costante nella metà campo avversaria, tante giocate e nessuna voglia di perdere: prospetto davvero interessante.

YEBOAH 5 - Causa persa come poche altre apparse in Serie A. Non azzecca una giocata e non riesce mai a rendersi pericoloso: di attaccante ha, purtroppo, solo la nomea.

All. BLESSIN 5 - Chiude scordandosi di portare da casa il coraggio che, per qualche mese, aveva dato una speranza a una squadra senza capo né coda. Dovrà ricostruire tutto, a cominciare dalla testa dei giocatori,

Le pagelle del Bologna

BARDI 6,5 - Bella risposta su Portanova in avvio, poi solo sbadigli.

Dall'88' BAGNOLINI s.v. - Esordio da brividi per il portiere classe 2004: giusto così, in una giornata dedicata ai giovani.

AMEY 6,5 - Non ha ancora 17 anni, ma gioca con grandissima personalità. La società ci punta tantissimo ed oggi ha fatto capire forte e chiaro perché.

BINKS 6 - Yeboah e gli esterni del Genoa non gli creano alcun problema.

Dal 46' STIVANELLO 6,5 - Altro baby, ma che personalità! Grande secondo tempo, Nonostante qualche piccola sbavatura nel finale.

BONIFAZI 6 - Nessun problema a gestire il debole reparto offensivo genoano. Non commette sbavature.

DE SILVESTRI 6,5 - Una vita di corsa, dopo oltre 400 partite in Serie A. Gioca senza alcun appagamento sfiorando anche il gol in avvio.

SCHOUTEN 6 - Solita regia composta e ordinata: detta benbe i tempi senza sbavature.

Dal 46' URBANSKI 6 - Non trema, chiamando an che più volte il pallone e provando a fare il suo.

DOMINGUEZ 6 - A ritmi così bassi può spiegare calcio a suo piacimento. Sceglie di non strafare, giocando una partita anche troppo ordinata.

AEBISCHER 5,5 - Piccoli passi in avanti, senza però impressionare più di tanto. Ci sarà molto da lavorare su di lui.

DIJKS 6 - Tanti cross, alcuni buoni altri meno. Chiude con una gara tutto sommato discreta la sua avventura bolognese.

RAIMONDO 6 - Tanta buona volontà, anche se vede pochissimi palloni giocabili. Semper gli nega la gioia del gol.

Dal 75' VIGNATO s.v. - Non giudicabile.

BARROW 6,5 - Il gol di rapina lo salva da una gara difficile: da punta fa fatica, ma quando accende la testa è sempre pericoloso.

All. MIHAJLOVIC 6,5 - Vince la gara sfoggiando i giovanissimi: una notizia in un paese per vecchi come la Serie A. Il futuro è ancora nebuloso, ma sicuramente questo Bologna ha coltivato bene i suoi talenti.

