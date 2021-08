Genoa-Napoli, match della seconda giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Ferraris di Genova, si è concluso col punteggio di 1-2 . Gara arbitrata da Marco Di Bello. A segno Fabian Ruiz e Petagna per il Napoli e Cambiaso per il Genoa, che protesta anche per un gol annullato a Pandev . Con questo risultato il Genoa di Davide Ballardini resta a quota zero, mentre il Napoli di Luciano Spalletti sale a sei punti, a punteggio pieno. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Spunta Petagna e il Napoli vince ancora: 2-1 al Genoa 3 ORE FA

=== Le pagelle del Genoa ===

Salvatore SIRIGU 6,5 - Come contro l'Inter, non è certo il principale colpevole per la sconfitta. Anzi, con i suoi interventi tiene più volte in piedi il Genoa.

Zinho VANHEUSDEN 6 - Fa quel che può. Ballardini lo sposta dal centro della difesa al centro-destra, ricevendone discrete risposte (dal 67' Andrea MASIELLO 5,5 - Arriva in ritardo sulla punizione di Mario Rui e Petagna non lo perdona)

Davide BIRASCHI 6,5 - Solido, attento, mai domo. Piazzato in mezzo alla retroguardia, la guida con la sicurezza del veterano.

Domenico CRISCITO 5,5 - Sin dai primi minuti, del terzetto difensivo è il più in difficoltà. Soffre con Politano e gli altri che transitano nella sua zona.

Paolo GHIGLIONE 6,5 - Corsa continua, gran piede. Per due volte chiama Meret al grande intervento, poi è dal suo destro che parte il perfetto assist per l'1-1 di Cambiaso (dall'83' Valon BEHRAMI s.v.)

Nicolò ROVELLA 6 - Personalità, fiato da vendere, piedi buoni. In mezzo al campo, quando può, si fa sentire.

Milan BADELJ 6 - Riemerge parzialmente nella ripresa dopo un primo tempo di grandi affanni. Un po' lo specchio della partita del Genoa.

Stefano STURARO 5,5 - Mette la solita grinta al servizio della causa, specialmente nei momenti caldi della gara. Ma serve anche qualcos'altro (dal 67' Yayah KALLON 5,5 - Nulla da dire su voglia e determinazione, ma incide pochissimo)

Andrea CAMBIASO 7 - Che abbia delle qualità lo si sapeva già, ma stasera le mostra tutte assieme. Sulla sinistra viaggia che è un piacere, percorrendo la fascia nella sua interezza. Ed è proprio suo il gol che illude il Genoa.

HERNANI 5 - Gioca un tempo, nel ruolo di seconda punta, ma se ne accorgono in pochi. Dopo l'intervallo non rientra in campo (dal 46' Aleksander BUKSA 5 - Si vede solo in occasione del gol annullato a Pandev, poi combina più pasticci che altro. Rimandato)

Caleb EKUBAN 5,5 - Generoso per come aiuta la squadra e dà battaglia, ma è troppo solo e in simili condizioni non può pungere (dal 46' Goran PANDEV 6,5 - Ha quasi 40 anni, ma ancora una volta non li dimostra. Si vede annullare un gol e cambia volto all'attacco del Genoa)

All. Davide BALLARDINI 6 - Ha il merito di cambiare le carte in tavola già all'intervallo, portando maggiore peso in attacco. Nonostante il ko, i miglioramenti rispetto a Milano sono evidenti.

L'esultanza di Cambiaso, Genoa-Napoli. Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

=== Le pagelle del Napoli ===

Alex MERET 6,5 - I riflessi sono ottimi, le uscite alte meno. Salvato da Di Bello e dalla VAR, può poco sul sinistro vincente da pochi passi di Cambiaso.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Cambiaso lo costringe a un giallo e poi, libero dalla sua marcatura, va addirittura a segno. Gioca con l'esperienza, ma gli affanni non mancano.

Kostas MANOLAS 6,5 - Non commette errori, nemmeno nei momenti in cui il Napoli sembra ballare di fronte agli attacchi genoani.

Kalidou KOULIBALY 7 - Grande prestazione. Sicurissimo, addirittura troneggiante nei suoi interventi. Superarlo è un'impresa titanica per chiunque.

Mario RUI 6 - Non sempre preciso, non sempre sicuro contro Ghiglione. Ha il merito di battere in maniera perfetta la punizione che origina il gol vincente (dal 92' Juan JESUS s.v.)

Fabian RUIZ 6,5 - Il gol, importantissimo, rappresenta il lato positivo di una gara in cui gioca a corrente alternata.

Stanislav LOBOTKA 6,5 - Tatticamente prezioso, fa la cosa giusta al momento giusto, senza strafare. E in mezzo al campo si fa sentire.

Eljif ELMAS 6 - Mezzala di inserimento, si sdoppia nelle due fasi e serve in area Insigne, che colpisce il palo (dal 92' Gianluca GAETANO s.v.)

Matteo POLITANO 6 - Quando punta l'uomo, qualcosa può sempre accadere. Serve a Fabian Ruiz la palla dello 0-1, poi perde progressivamente lucidità e spara troppi tiri a salve (dall'82' Andrea PETAGNA 7 - Entra, segna e decide la partita. What else?)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Colpisce un palo, chiama Sirigu a un grande intervento, ma è prezioso e deciso anche nei ripiegamenti difensivi. Da vero capitano.

Hirving LOZANO 5,5 - Qualche spunto isolato, una palla gol dopo pochi minuti, un miracolo di Sirigu a negargli il gol. Ma da lui ci si aspetterebbe qualcosa di più (dal 70' Adam OUNAS 6,5 - Che brio nella fase finale del match! Si prenderà finalmente il Napoli?)

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Viene baciato dalla fortuna, inserendo Petagna e trovando il gol vincente dal neo entrato. Qualcosa da migliorare c'è: intanto, meglio tenersi stretti i tre punti.

Napoli, il meglio di Spalletti in 200": fra testate e frecciate

Serie A Furia Genoa: gol annullato a Pandev, protocollo non rispettato UN' ORA FA