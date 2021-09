Inter-Bologna, match della 4a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, si è concluso col punteggio di 6-1. A segno Lautaro Martinez, Skriniar, Barella, Vecino, Dzeko (doppietta) e Theate. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 – Sull’1-0 è decisivo nel salvare su Soriano. Può poco in occasione del gol del Bologna.

Milan SKRINIAR 7,5 – Secondo gol in stagione e altra prestazione da leader: gigante della difesa.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Non si vede e questo è positivo per l’Inter: se l’olandese deve solo amministrare (e lo fa bene), significa che la prova di squadra è andata per il meglio. (Dal 67' Andrea RANOCCHIA S.V.)

Alessandro BASTONI 7 – Senza sbavature. Dietro non soffre, quando può manda in porta i compagni con la sua qualità. (Dal 74' Alexander KOLAROV S.V.)

Denzel DUMFRIES 7,5 – Prima grande prova con la nuova maglia. Nel primo tempo l’Inter si appoggia su di lui: assist per Lautaro e timbro nel gol di Barella.

Nicolò BARELLA 7 – Tarantolato come sempre, ma non solo: anche tanta qualità e il gol, fortunato.

Marcelo BROZOVIC 7,5 – Registra e interditore, fa tutto lui. La giocata emblematica è la palla recuperata che dà il via all’azione del 3-0. (Dal 74' Roberto GAGLIARDINI S.V.)

Matias VECINO 6,5 – Da lui parte il contropiede di Dumfries per il vantaggio di Lautaro Martinez. L'uruguayano si toglie anche la soddisfazione del gol: può essere una pedina importante.

Federico DIMARCO 6,5 – Bilancia la spinta di Dumfries stando più abbottonato, ma quando può sa rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski. Assist per Skriniar da corner.

Joaquin CORREA 5,5 – Poco meno di mezz’ora in ombra, poi la botta al bacino: trauma contusivo. (Dal 29’ Edin DZEKO 8 - Prende il posto di Correa e incanta San Siro. Doppietta da grande attaccante e giocate continue per i compagni).

Lautaro MARTINEZ 7,5 – Apre la partita con il quarto gol consecutivo in campionato: segnale importante. Ma nella sua prova c’è la solita, grande voglia. Oltre a una traversa fatta tremare a inizio ripresa. (Dal 67' Alexis SANCHEZ 6 - Entra con tanta voglia: con l'infortunio di Correa (da valutare), la sua presenza sarà fondamentale)

All. Simone INZAGHI 7,5 – Una non vittoria sarebbe stata preoccupante, l'Inter non ci pensa ed entra in campo affamata. Segnale importantissimo per il tecnico.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5 – Passa la partita, di fatto, a raccogliere palloni dalla propria porta. Difficile dare al portiere delle colpe eccessive.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 – Tutto sommato, resta a galla quando gli altri vanno a fondo. Prova anche a fare qualcosa davanti. (Dal 74' Arthur THEATE 6,5 - E' l'unico del Bologna che può sorridere: il gol a San Siro è una gioia incontenibile).

Gary MEDEL 4,5 – Stecca nel suo ex stadio. La coppia con Bonifazi crolla come un castello di sabbia.

Kevin BONIFAZI 4 – Fa acqua da tutte le parti, come tutto il Bologna. Dopo qualche buon intervento in avvio, non ne fa una giusta.

Aaron HICKEY 4,5 – E’ la vittima di Dumfries, che stravince il duello sulla fascia. Davanti si fa vedere quando può, ma la prova è negativa. (Dal 56' Mitchell DIJKS 5 - Entra nel frullatore e può fare poco).

Nicolas DOMINGUEZ 5,5 – Prova a illuminare in qualche modo, ma in un pomeriggio è complicato incidere. (Dal 69' Sydney VAN HOOIJDONK S.V.)

Mattias SVANBERG 5 – Si vede dalle parti di Handanovic con il colpo di testa largo poco prima di uscire. Soffre contro il ritmo nerazzurro. (Dal 56' Musa BARROW 5 - Ci si aspettava sicuramente di più dal suo ingresso in campo)

Andreas SKOV OLSEN 4,5 – Gioca in pochi metri, senza riuscire a incidere a dare la scossa. Troppo, troppo poco.

Roberto SORIANO 5 – Sbaglia un gol a tu per tu con Handanovic sul punteggio di 1-0. Unico lampo di un match opaco.

Nicola SANSONE 5 – Può fare meglio in occasione del gol sbagliato dopo la parata di Handanovic su Soriano. Per il resto si vede poco. (Dal 56' Emmanuel VIGNATO 5 - Non aggiunge nulla alla prestazione del Bologna)

Marko ARNAUTOVIC 4,5 – Di fatto non occupa mai l'area di rigore. Esce spesso per offrire un appoggio ai compagni, ma è inesistente.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5 – Inaccettabile l'atteggiamento difensivo del Bologna, arrivato a San Siro per provare a stupire e uscito umiliato.

