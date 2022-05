Juventus-Venezia, match valido per la 33a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto della doppietta di Bonucci e della rete di Aramu. La gara è stata arbitrata dal signor Prontera. Con questo risultato ai bianconeri ora manca soltanto un punto per la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

SZCZESNY 6 - Salva bene sulla punizione di Aramu, prima di venire battuto proprio dal numero 10 con un gran sinistro da fuori.

DANILO 6 - Non serviva strafare, considerate soprattutto le condizioni fisiche precarie. Porta a casa una prova ampiamente sufficiente con grande esperienza, impreziosita dall'assist per il secondo gol di Bonucci.

DE LIGT 7 - Fantastica la sponda aerea per Bonucci, solidissima la sua gara dietro. Perderlo sarebbe un enorme peccato, questa squadra ha bisogno di lui.

BONUCCI 7,5 - Doppietta che vale oro e spazza sotto il tappeto i soliti dubbi su questa Juventus. Con De Ligt forma una coppia di grande spessore.

PELLEGRINI 6,5 - La traversa gli nega il gran gol in avvio, primo squillo di una gara fatta di strappi e discese costanti: promosso a pieni voti.

Dal 58' ALEX SANDRO 5,5 - Pronti via, subito ammonito appena entrato. Non balla, ma non regala niente in più di Pellegrini, neanche da fresco.

BERNARDESCHI 6 - Tanto sacrificio, poca sostanza offensiva. Come sempre. Non ha il guizzo, ma sbaglia poco.

Dal 58' DYBALA 5,5 - Ingresso piuttosto impalpabile alla sua penultima allo Stadium.

ZAKARIA 5 - Irruento, spesso eccessivamente. Difficoltà saltuarie nel trovare la posizione e nei tempi di inserimento,

MIRETTI 6,5 - Personalità e qualità all'esordio in assoluto dal 1': non era facile avere un impatto così positivo. Dimostra che in questa rosa imperfetta può starci benissimo.

Fabio Miretti in azione durante Juventus-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Dal 79' ARTHUR s.v. - Non giudicabile.

RABIOT 6,5 - La cura Allegri funziona: sembra finalmente rendersi conto della sua straripanza fisica e la sfrutta per vincere ogni duello in mezzo al campo.

MORATA 5,5 - Mai pericoloso, anche se prezioso a livello di equilibri. Ma in queste partite, per chiudere prima la pratica, serve un altro killer istinct.

Dal 68' KEAN 6 - Buono il suo ingresso: si fa vedere in verticale dettando qualche trama velenosa.

VLAHOVIC 5 - Non sembra al massimo a livello fisico. fatica ad entrare in partita e a ritagliarsi chance degne di nota. Altra gara un po' così del serbo: accontentarsi di certe prestazioni non ha senso, per lui e per la Juve stessa.

Dal 79' CHIELLINI s.v. - Non giudicabile.

All. ALLEGRI 6 - Ancora una volta è il risultato a toglierlo da qualunque imbarazzo: una nuove strapiena di assenze e in evidente difficoltà fisica strappa un successo forse decisivo in chiave Champions, ritrovando la vittoria in casa. Centrerà l'obiettivo, nonostante i problemi restino più che evidenti.

Le pagelle del Venezia

MAENPAA 5,5 - Neanche sforzandosi oltre il possibile si riuscirebbe a considerarlo affidabile. Non commette errori clamorosi, ma nelle uscite non è mai puntuale.

MATEJU 5 - Soffre la grande fisicità di Rabiot, che spesso agisce da quella parte facendo il bello e il cattivo tempo.

Dall'86' ULLMANN s.v. - Non giudicabile

CALDARA 6 - Vklahovic e Morata non lo impensieriscono, porta a casa la sufficienza nonostante qualche imprecisione nei rilanci.

CECCARONI 6 - Vince la difficile battaglia con l'attacco juventino: il problema del Venezia non è stato certamente il centro della difesa oggi.

HAPS 5 - Smarrita da tempo immemore l'esuberanza di inizio stagione resta un giocatore estremamente acerbo, che non ha ancora ben chiaro cosa fare con e senza la palla.

Dall'86' OKEREKE s.v. - Non giudicabile.

CRNIGOJ 6 - Gara generosa: prova spesso a proporsi dalle retrovie e spesso vince i duelli individuali.

Dal 64' DOR PERETZ 6,5 - Entra bene in partita: sua la sponda per il gol di Aramu.

AMPADU 6,5 - Vero uomo di spessore di questo Venezia: gioca con grande disinvoltura in almeno 3, se non 4 ruoli. Merito della sua predisposizione e della sua qualità, molto più elevata rispetto a quella della stragrande maggioranza dei suoi compagni.

CUISANCE 5 - Troppo macchinoso nei piedi e nel pensiero: non aiuta i compagni con scelte spesso scriteriate, togliendo fluidità alla manovra offensiva veneziana.

Dal 45' KIYINE 6 - Vivace, anche se un po' sconclusionato. Crea il giusto scompiglio.

ARAMU 7 - Il gol è bellissimo e rompe una maledizione lunga 14 giornate: non salverà il "suo" Venezia, ma quest'anno ha dimostrato di valere la categoria.

VACCA 5,5 - Inizio da brividi, poi cresce col passare dei minuti: Costretto ad uscire per infortunio proprio quando aveva trovato le distanze.

Dal 36' FIORDILINO 5,5 - Si vede poco, senza metterci qualità.

HENRY 6 - Da premiare la sua perseveranza nel lottare su ogni pallone e contrasto, anche se Bonucci e De Ligt spesso lo mandano al tappeto.

All. SONCIN 6 - Più di così non si può fare con questa squadra: convince la formazione iniziale, azzecca persino i cambi. Ma quando la macchina non corre puoi farci poco, anche se sei il pilota più bravo di tutti. La B è vicina, ma non ancora realtà: deve provarci, non ha niente da perdere.

