Lazio-Milan , match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Ciro Immobile, Olivier Giroud e Sandro Tonali. La gara è stata arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 7: para praticamente di tutto, ma non può rimediare ai blackout che, nel secondo tempo più che mai, si palesano all'interno della difesa biancoceleste.

Manuel LAZZARI 6: gara dai due volti, esattamente come il resto della squadra. Primo tempo volitivo e ricco d'iniziativa. Secondo tempo ritratto e abulico in fase di spinta.

Dall'80' Elseid Hysaj: sv.

PATRIC 6: in marcatura la mole di lavoro aumenta considerevolmente e, all'80', ha bisogno di riprendere fiato. Prova discreta, ma quando il Milan aziona il turbo...

Dall'80' Luiz Felipe: sv.

Francesco ACERBI 4,5: quella palombella alzata di testa in pieno recupero è una nefandezza che costa carissima alla Lazio, propiziando l'1-2 firmato Tonali.

Stefan RADU 6: irriso da Leão in occasione del pari rossonero, si rifà ampiamente una decina di minuti più tardi salvando, nei pressi della linea di porta, un colpo di testa ben assestato di Kessié su calcio d'angolo di Junior Messias.

Dal 63' Adam Marusic 5: come Acerbi, ha anch'egli le sue gravi colpe sull'1-2 milanista al 92'.

Sergej MILNKOVIC-SAVIC 6,5: assist spettacolare per Immobile, a inizio partita. Sembra potersi scatenare e, invece, perde ben presto di intensità e presenza scenica.

Lucas LEIVA 6,5: in mediana risponde colpo su colpo agli avversari. Ma le energie, come sempre, finiscono dopo un'oretta.

Dal 60' Danilo Cataldi 5: un pesce fuor d'acqua nell'intensità al gioco imposta dalla formazione rossonera.

Luis ALBERTO 5: abulico e inconsistente, combina davvero poco tra le linee d'attacco biancocelesti.

Dal 60' Toma Basic 5: Sarri gli chiede corsa e affidabilità. Il croato ex Bordeaux finisce per deludere toccando pochissimi palloni.

Felipe ANDERSON 6,5: tantissime verticalizzazioni e passaggi illuminanti. Ma, anche in questo caso, esclusivamente nell'arco dei primi 45'.

Ciro IMMOBILE 7,5: spacca subito la partita con una realizzazione in cui dimostra grande senso del gol e tempi di inserimento, sul preciso cross dalla destra di Milinkovic-Savic. Ah, se questa versione si fosse palesata maggiormente anche con la maglia della Nazionale...

Mattia ZACCAGNI 5,5: poca iniziativa là davanti. L'ex Verona non punge come dovrebbe.

Mister Maurizio SARRI 5,5: la sua squadra parte benissimo e sembra poter imporre una severa lezione di calcio al Milan. Il calo di concentrazione complessivo palesato nella ripresa è davvero preoccupanti.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6,5: una grande uscita su Immobile nel primo tempo, in cui mette sul banco tutte le sue caratteristiche di portiere reattivo e generoso.

Davide CALABRIA 6: è tra i più sofferenti nel primo tempo. Nella ripresa spinge con decisione.

Pierre KALULU 5: decisamente colpevole sull'inserimento vincente di Immobile a inizio partita.

Fikayo TOMORI 6: rispetto al compagno di reparto, mette in campo quell'esperienza in più in grado di farlo uscire vincitore nelle situazioni più delicate.

Theo HERNANDEZ 7: un treno imprendibile lungo la corsia mancina. Energie inesauribili.

Sandro TONALI 7,5: combatte su ogni pallone e risponde "presente" a quello "del destino" al minuto 92. Già uomo simbolo della metà campo rossonera.

Franck KESSIE 5,5: probabilmente il peggiore nel corso dei primi 45'. Si riprende nella ripresa sfiorando il gol al 59'. Ma non è abbastanza per fargli meritare la sufficienza.

Junior MESSIAS 6,5: l'ex Crotone fa e disfa. Se ne va in serpentina, crossa col contagiri, disegna traiettorie col goniometro, insomma diverte. Qualche imprecisione di troppo, tuttavia, davanti allo specchio.

Dal 70' Rade Krunic 6: entra a far legna in maniera adeguata.

Brahim DIAZ 5,5: imballato e impreciso. Manca di comunicazione tra le linee offensive rossonere.

Dal 68' Zlatan Ibrahimovic 6,5: c'è quando serve, ovvero quando si tratta di tirare fuori gli artigli e offrire a Tonali la palla della vittoria.

Rafael LEÃO 7,5: letteralmente scatenato. Gran parte del merito del gol di Giroud è suo. Si sbarazza del povero Radu mandando a prenderlo un caffè a fondo campo, prima di mettere Giroud nelle condizioni migliori per realizzare. Poi inventa in continuazione, andando spesso alla conclusione.

Dall'86' Alexis Saelemaekers: sv.

Olivier GIROUD 7: grinta del vincente. Ha il grande merito di cambiare l'inerzia del match con quel gol al 5' della ripresa.

Dal 68' Ante Rebic 7: impatto strepitoso sul match. Dalla sua, un bolide che impegna severamente Strakosha e quel recupero palla che poi porterà alla rete di Tonali.

Mister Stefano PIOLI 7: il suo Milan dimostra di saper uscire anche dalle situazioni più complicate. Quella dell'Olimpico contro la Lazio è una rimonta che può valere tantissimo.

