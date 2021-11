Ad

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6: attento sulle conclusioni di Barak e compagni. Incolpevole sulla zampata del Cholito.

Giovanni DI LORENZO 7,5: Percussionista imprendibile della fascia destra. Il più impiegato della rosa azzurra mette la propria firma al pareggio dopo lo svantaggio targato Simeone.

Amir RRAHMANI 6: non riesce a contrastare Simeone in occasione del vantaggio scaligero. Il grande ex di turno, s'immola su una successiva conclusione a botta sicura di Barak.

Juan JESUS 6: prestazione ordinata, senza errori, da parte dell'ex Roma, Inter e Internacional di Porto Alegre, chiamato in causa per sostituire lo squalificato Koulibaly.

Mario RUI 5: si fa saltare colpevolmente da Barak in occasione del vantaggio scaligero.

Fabian RUIZ 6,5: ha il merito di fornire l'assist vincente per Di Lorenzo.

André ZAMBO ANGUISSA 6,5: si conferma il martello inesauribile della metà campo del Napoli. Una grandissima scoperta, davvero.

Dall'87' Dries Mertens 6,5: pochi minuti in campo e un palo clamoroso, su punizione a giro ben calciata.

Matteo POLITANO 6: veloce e propositivo. Anche se queste caratteristiche si palesano solo a intermittenza.

Dal 62' Hirving Lozano 5,5: imbeccato da Osimhen, ha subito una grande occasione. Che però spreca malamente.

Piotr ZIELINSKI 5,5: tra le linee viene ben contenuto da Dawidowicz e compagni e non combina un granché.

Piotr Zielinski, Federico Ceccherini, Napoli-Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 62' Eljif Elmas 5,5: finisce anch'egli per essere imbrigliato dalla diga scaligera.

Lorenzo INSIGNE 5: non si accende praticamente mai. non si accende praticamente mai. Sembra quasi che il volto di Maradona serigrafato sulla maglietta celebrativa , pesi oltremodo. Tenta spesso la giocata, che però è quasi sempre quella sbagliata.

Dall'87' Adam Ounas: sv.

Victor OSIMHEN 6: si mette a disposizione in appoggio, anche perché di palloni che piacciono a lui, in profondità, ne arrivano davvero pochi.

Dal 91' Andrea Petagna: sv.

Mister Luciano SPALLETTI 6: la squadra resta solida, ben disposta in campo. Il gol di Simeone mette fine a un'imbattibilità della porta di Ospina durata 435' in campionato. Il Verona è squadra ostica da affrontare. Per tutti.

Le pagelle dell'Hellas Verona

Lorenzo MONTIPO' 6: malissimo sul gol di Di Lorenzo, col pallone che gli passa sotto le gambe. Poi, va detto, si riprende e inserisce in cronaca al meno tre interventi di rilievo.

Pawel DAWIDOWICZ 7: Insigne lo induce al cartellino giallo, ma il polacco non perde mai la bussola, fermando tutto ciò che gli passa sotto gli occhi.

Koray GÜNTER 6,5: bene in marcatura così come in fase di disimpegno.

Dall'84' Giangiacomo Magnani: sv.

Federico CECCHERINI 5,5: discreta prova difensiva, anche se - talvolta - Di Lorenzo e Politano gli sfuggono.

Davide Andrea FARAONI 6: partita diversa dal solito, molto più difensiva e "da battaglia".

Adrien TAMEZE 6,5: prova di fosforo e corsa nella metà campo gialloblù.

Miguel VELOSO 6,5: esperienza, qualità e quantità nella metà campo di Tudor.

Nicolò CASALE 6,5: prestazione di alto livello, in entrambe le fasi. Generosissimo, non si risparmia mai lungo l'out di sinistra.

Antonin BARAK 7: fornisce l'assist vincente a Simeone mandando al bar Mario Rui. E, più volte, sfiora il secondo gol veronese.

Dal 75' Daniel Bessa 4: il quale, quale, esattamente come Kalinic, entra in campo esclusivamente per farsi espellere, con due interventi "killer", l'ultimo su Elmas. Censurabile.

Gianluca CAPRARI 6: meno scoppiettante rispetto alle precedenti uscite, ma comunque utile alla manovra offensiva dell'Hellas.

Dall'84' Nikola Kalinic 4: vedi la pagella di Daniel Bessa: due sbracciate evitabilissime.

Giovanni SIMEONE 7: Incontenibile. Ancora una volta estrae dal cilindro la zampata del bomber vero.

Esultanza Giovanni Simeone, Napoli-Verona, LaPresse Credit Foto LaPresse

Dal 75' Kevin Lasagna 5,5: là davanti non trova lo spunto giusto.

Mister Igor Tudor 6,5: squadra tignosa, la sua. D'acciaio, in ogni reparto: sognare si può.

