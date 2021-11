L'Hellas Verona e Simeone frenano anche il Napoli: al "Maradona" (ricordato con un'apposita maglietta da gioco a circa un anno dalla sua scomparsa) finisce 1-1 per effetto del botta e risposta nel primo tempo tra il Cholito e Giovanni Di Lorenzo. La banda di Spalletti colpisce due pali con Osimhen e Mertens, in coda alle due frazioni e non approfitta delle espulsioni finali di Bessa e Kalinic. Ora, partenopei - a 32 punti - davanti alla tv in attesa di Milan-Inter, coi rossoneri (31) con la chance di passare in vetta solitaria.

Il tabellino

NAPOLI-VERONA 1-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zambo Anguissa (87' Mertens); Politano (62' Lozano), Zielinski (62' Elmas), Insigne (87' Ounas); Osimhen (91' Petagna). All.: Spalletti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (84' Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Casale; Barak (75' Barak), Caprari (84' Kalinic); Simeone (75' Lasagna). All.: Tudor.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Gol: 13' Simeone (HV), 18' Di Lorenzo (N).

Assist: Barak (HV, 0-1), Fabian Ruiz (N, 1-1).

Note - Recupero: 0-5. Espulsi: all'88' Bessa (HV) per doppia ammonizione e al 93' Kalinic (HV) per doppia ammonizione. Ammoniti: Rrahmani, Barak, Miguel Veloso, Dawidowicz, Osimhen.

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

12' - CAPRARI! Destro di prima intenzione su assistenza di Barak: miracolo di Ospina, che si distende e respinge la sfera: Hellas vicinissimo al vantaggio!

13' - GOL DEL VERONA CON SIMEONE! Barak aggira Mario Rui sulla destra, percorre il fondo campo e mette al centro per la zampata vincente del Cholito: segna sempre lui e 0-1.

Esultanza Giovanni Simeone, Napoli-Verona, LaPresse Credit Foto LaPresse

15' - IMMEDIATA RISPOSTA DEL NAPOLI CON INSIGNE! Praticamente un rigore in movimento, su appoggio di Zielinski: palla alta sopra la traversa, con una deviazione.

18' - GOL DEL NAPOLI CON DI LORENZO! Bel rasoterra in verticale di Fabian Ruiz per il terzino ex Empoli il quale, da posizione defilata, infila Montipò sotto le gambe: 1-1!

L'esultanza di Giovanni Di Lorenzo, Napoli-Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

33' - BARAK LIBERATO DA CAPRARI! Conclusione a botta sicura al centro dell'area: Rrahmani ci mette il corpo e salva capra e cavoli!

35' - INSIGNE DALL'ALTRA PARTE! Il numero 20 partenopeo si gira e calcia con prepotenza: grande intervento in respinta di Montipò!

42' - PALO PIENO DI OSIMHEN! Gran giocata in piena area su percussione di Politano sulla destra: palla sul montante e Napoli vicinissimo al raddoppio!

48' - INSIGNE SU PUNIZIONE! Conclusione angolata e grande intervento in respinta da Montipò!

68' - SPONDA DI SIMEONE PER BARAK! Rasoterra potente ma centrale, nel cuore dell'area: Ospina la tiene lì.

90'+1 - PALO DI MERTENS! Destro a giro su calcio di punizione e niente da fare: secondo legno della partita per il Napoli!

MVP

Di Lorenzo. Percussionista imprendibile della fascia destra. Il più impiegato della rosa azzurra mette la propria firma al pareggio dopo lo svantaggio targato Simeone.

Fantacalcio

PROMOSSO - Simeone. Incontenibile. Ancora una volta estrae dal cilindro la zampata del bomber vero.

BOCCIATO - Bessa. Il quale, esattamente come Kalinic, entra in campo esclusivamente per farsi espellere. Censurabile.

