Roma-Atalanta, match valido per la 28a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0 , frutto del gol nel primo tempo di Tammy Abraham. Con questo risultato la Roma accorcia proprio sulla Dea, che a sua volta resta a -3 dal 4° posto della Juventus ma con una partita in meno rispetto ai bianconeri. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 – Decisivo in un paio di giocate, attento e tempestivo nelle uscite basse.

Gianluca MANCINI 6,5 – Contro la sua ex tira fuori, esattamente come all’andata, una partita di grande personalità e pulizia negli interventi difensivi.

Chris SMALLING 6,5 – Guida bene il reparto difensivo, confermandosi difensore di enorme esperienza.

Marash KUMBULLA 6,5 – Partita di personalità dietro. Anche lui attento nelle letture e negli anticipi.

Rick KARSDORP 6,5 – E’ nell’azione che porta al gol di Abraham. Si conferma giocatore di livello, quando ben concentrato. Dall’83’ Roger IBANEZ – sv.

Lorenzo PELLEGRINI 6 – Forse meno brillante rispetto a qualche compagno di squadra, ma comunque sicuramente positivo, come tutta la Roma. Dall’83’ Sergio OLIVEIRA – sv.

Bryan CRISTANTE 6,5 – In mezzo al campo gioca una partita tosta, pulita nell’uscita dei passaggi e intelligente nelle coperture.

Nicola ZALEWSKI 6,5 – Buon approccio alla gara, senza paura e con la giusta personalità. Cala un po’ alla distanza, ma la sua è una bella partita. Dal 62’ Matias VINA 6 – Mezz’ora finale di dedizione alla causa.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 – Nel primo tempo è uno dei più attivi nel tenere le redini offensivi di una Roma costretta più che altro ad affidarsi agli strappi. Cala un po’ alla distanza, come tutta la Roma del resto, ma è prestazione complessiva ad essere di buon livello. Il rosso negli ultimissimi secondi di partita non guasta certo la sua prova complessiva.

Nicolò ZANIOLO 6,5 – Sgomita, prende botte e le dà quando serve, senza perdere la testa. Prova qualche strappo ed è nel passaggio che mette Abraham in porta. Dal 75’ Jordan VERETOUT 6 – Aiuta difensivamente la squadra nel finale.

Tammy ABRAHAM 7 – E’ freddo nel girare in porta la sua occasione di giornata, dimostrando di essere attaccante di qualità. Venti gol stagionali al primo giro in Italia, di cui 13 in campionato. Alla Roma forse in questa stagione è mancato qualcosa, certamente non l’attaccante. Dall’83’ Felix AFENA-GYAN – sv.

All. José MOURINHO 6,5 – Esattamente come all’andata incarta Gasperini con un approccio tattico che alla fine paga: attenzione difensiva e ripartenza. La Roma non prende gol per la seconda uscita consecutiva e si rilancia per i posti in zona Europa. Tre punti pesantissimi.

Le pagelle dell’Atalanta

Juan MUSSO 6,5 – Uno dei pochi oggi a salvarsi in un’Atalanta davvero bruttina.

Hans HATEBOER 5,5 – Non ha ancora ritrovato il passo dei giorni migliori. E si vede.

Merih DEMIRAL 5,5 – Tanti interventi poco puliti, un cartellino abbastanza ‘stupido’. Non un match di alto livello.

José Luis PALOMINO 6 – E’ un po’ ingenuo nella giocata che porta al gol, ma per il resto del match gioca una partita precisa mettendo su una bella lotta con Zaniolo. Dall’81’ Berat DJIMSITI – sv.

Davide ZAPPACOSTA 6 – Giusto una ventina di minuti, poi il problema fisico. Dal 21’ Giuseppe PEZZELLA 5,5 – Poco incisivo anche lui a sinistra, dove non riesce a trovare sbocchi e il passo giusto per lanciarsi nelle giocate.

Marten DE ROON 5 – Soffre una Roma che mette su una bella battaglia dal punto di vista fisico. Senza riferimenti davanti, è meno pulito nel suo giro palla. Nel finale un giallo gli fa perdere la calma. Due parole di troppo e in un amen si trasforma in rosso. Oltre il danno, la beffa.

Remo FREULER 6 – Prova a mettersi in ritmo in una giornata in cui però attorno a lui il ritmo è ben poco. La rivoluzione offensiva, forzata, da parte di Gasperini, non aiuta a trovare i consueti automatismi di sempre.

Aleksei MIRANCHUK 5,5 – Lunedì sera con la Sampdoria aveva spaccato la partita, ma oggi da titolare non incide. Paga un approccio troppo timido in davvero tante situazioni. Non salta l’uomo e non incide.

Teun KOOPMEINERS 5,5 – Una punizione calciata sulla barriera, poco più. Non riesce a trovare il passo e l’inserimento giusto stasera, come buona parte dei centrocampisti offensivi dell’Atalanta. Dal 60’ Ruslan MALINOVSKYI 5,5 – Non cambia la trama nemmeno per lui: finisce a sbattere sul muro della Roma e si innervosisce, prendendo anche il cartellino.

Matteo PESSINA 5,5 – Senza un vero riferimento davanti anche Pessina, giocatore di grande intelligenza tattica, oltre che qualità tecnica, finisce col faticare. Dal 60’ Jeremie BOGA 6 – Per lo meno ci prova. L’unico, della Dea, a cercare con costanza la superiorità numerica nell’uno contro uno. Per sua sfortuna però la Roma dietro è chiusa e sempre pronta al raddoppio.

Mario PASALIC 5 – Il falso 9 non è davvero il suo ruolo. O almeno, oggi all’Olimpico, ha faticato troppo sia come posizione che grinta nell’atteggiamento. Dal 46’ Luis MURIEL 5,5 – Non è il Muriel dei giorni migliori e si vede. Certo, poi, di fronte a una Roma così ben chiusa e con pochi spazi concessi, diventa ancor più difficile per le sue caratteristiche tecniche.

All. Gian Piero GASPERINI 5 – Si inventa una Dea senza punte e con una difesa a 4 che in questa caso non paga. I suoi tanti centrocampisti offensivi non sono ispirati stasera; e dagli esterni ne esce una squadra molto più bloccata. Insomma, per la seconda volta va a sbattere sul muro di Mourinho, ritrovandosi così un’avversaria in più per la lotta alle zone nobili dell’Europa.

