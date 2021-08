Roma-Fiorentina, match della prima giornata di Serie A, ha visto i giallorossi trionfare per 3-1 in un match dai molteplici colpi di scena: Dragowski e Zaniolo affossano le loro valutazioni per colpa dei cartellini rossi, mentre il nuovo acquisto Tammy Abraham decolla come leader dell'attacco romanista. L'uomo del match tuttavia è Jordan Veretout: il francese realizza una doppietta in allungo che sigilla i tre punti per Mourinho.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 7,5: mette una pezza sui tentativi ravvicinati di Bonaventura e Vlahovic scongiurando le radici di una rimonta. Eroe in sordina.

Rick KARSDORP 6,5: la condizione di superiorità numerica gli apre praterie. Lui si decide ad uscire dal guscio e diventa una minaccia costante dal fondo.

Gianluca MANCINI 6: mai saggiato dall'attacco viola, si limita a far spavento su calci da fermo. Prestazione solida contro un Vlahovic sempre ostico.

Roger IBANEZ 6,5: il suo lancio lungo svolta la serata giallorossa; Abraham lo segue e propizia l'espulsione di Dragowski.

Matias VINA 5,5: distratto su alcuni guizzi di Bonaventura, bilancia con grande abnegazione offensiva. Il primo tocco però è da ricalibrare.

Bryan CRISTANTE 5,5: imprime ordine alla manovra, ma non velocità. Si limita al compitino.

Jordan VERETOUT 8,5: lotta in trincea per più di un'ora poi si stacca dalla sua assegnazione con fiuto formidabile: doppietta che sembra un miraggio, mattatore insperato. (dall'88' BOVE sv)

Nicolò ZANIOLO 5: voglia ed energia per il suo ritorno in Serie A ci sono, ma forse esagera. Troppo carico e poco lucido in certi frangenti, il karma lo punisce con un'espulsione.

Lorenzo PELLEGRINI 6: un giallo in avvio lo fa desistere dall'estrarre tutti i coltelli in attacco. Sfiora il palo con una girata potente, illumina con una combinazione sombrero-cross, ma la sua gara è ad intermittenza. (dall'83' PEREZ sv)

Henrikh MKHITARYAN 7,5: battezza con corsa e classe l'attacco di Mourinho. Gol raffinato sulla linea del fuorigioco. (dall'83' EL SHAARAWY sv)

Tammy ABRAHAM 8: prima propizia l'espulsione di Dragowski, poi impacchetta i gol di Mikhitaryan e Veretout. In mezzo tanti sprint, pressing, recuperi, una traversa. Inglese con lo stampino, ubiquo. (dal 69' SHOMURODOV 7: lieta conferma dopo l'ottimo esordio in Conference League. Il suo spunto sigilla i tre punti).

All. Josè MOURINHO 7: squadra infiammata e dinamizzata dal ruggito dell'Olimpico e dalla sua dedizione. Mou ci mette pancia, cuore e voce. La sua Roma non si arrende mai, nemmeno dopo la batosta-Zaniolo.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 4,5: la sua uscita scellerata condanna la sua squadra all'inferiorità numerica.

Lorenzo VENUTI 5,5: incassato nella linea difensiva, fatica a scavare gallerie per far respirare i suoi. (dall'83' SAPONARA sv)

Nikola MILENKOVIC 7,5: fa quello che può per tenere a distanza un Abraham cannibale, poi festeggia il rinnovo con un gol da opportunista nel cuore dell'area piccola.

IGOR 6: imposta e lancia i suoi con coraggio, alla disperata ricerca della profondità.

Cristiano BIRAGHI 5,5: il 4-3-2 d'emergenza lo relega a una partita di sacrificio e sopportazione.

Giacomo BONAVENTURA 6,5: le sue fiammate fanno sperare nella redenzione dei Viola. Rimpiange un'occasione a tu per tu con Rui Patricio. (dal 74' BENASSI 5,5: ancora in rodaggio, gli serve tempo per tornare ai suoi livelli)

Erick PULGAR 7: è il solito timone in grado di guidare la ciurma in sicurezza. L'assist per Milenkovic è un diamante corroborato dalla fatica.

Youssef MALEH 5,5: in parità numerica è la mina vagante che danza tra le linee; qualche sbavatura convince Italiano a toglierlo all'intervallo (dal 45' CASTROVILLI 6: alza il baricentro della squadra, che ritrova il giusto equilibrio grazie al suo posizionamento)

Josè CALLEJON 6: ritrova confiddenza con i tagli che lo avevano reso pericolo pubblico ai tempi del Napoli. Al 10', per poco non aggancia un cross sublime di Gonzalez a pochi passi dalla porta. Poi l'espulsione di Dragowski lo trasforma in vittima sacrificale dopo soli 20'. (dal 20' TERRACCIANO 6: ottimo in lettura e nelle uscite, incolpevole sui gol subiti).

Dusan VLAHOVIC 5: prestazione anonima, viziata dalla situazione di inferiorità numerica. Italiano ordina l'allentamento del pressing, di fatto ingabbiandolo. Rui Patricio spegne l'unico suo acuto piazzando la manona.

Nicolas GONZALEZ 6,5: ronza attorno a Vlahovic in cerca di soluzioni e geometrie. E' la fiaccola che regge le speranze di una Fiorentina sfiancata dall'inferiorità numerica. Il più ispirato dei suoi (dall'83' SOTTIL sv).

All. Vincenzo ITALIANO 6,5: Mourinho lo ricopre di complimenti a fine gara, la sua Fiorentina corre già su dei binari chiaramente tracciati. Questa sera il potenziale rimane inespresso per colpa degli episodi.

