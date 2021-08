Roma-Fiorentina, match valido per la prima giornata di Serie A, è terminato col punteggio di 3-1 in favore dei giallorossi. La nuova Roma di Mourinho ottiene una vittoria sofferta contro i Viola di Italiano. Veretout firma la doppietta, Abraham grande protagonista con due assist e una traversa. In mezzo, l'espulsione dolorosa di Zaniolo. Quella battezzata dal boato infuocato di un Olimpico al 50% di capienza è una Roma compatta e reattiva, capace di mandare in gol i centrocampisti grazie al lavoro essenziale degli attaccanti (Abraham e Shomurodov su tutti).

Il primo tempo è segnato dall’uscita avventata del portiere viola Dragowski, che al 20’ travolge Abraham appena fuori dall’area di rigore: azione da gol strozzata, Pairetto lo espelle. Incalzato dal boato dell’Olimpico, il numero 9 britannico non smette di essere decisivo: assist cavato dallo stretto per la finalizzazione di Mkhitaryan e Olimpico in tripudio. Condannata dai numeri ma non dallo spirito, la Fiorentina cerca comunque di spingere con dei guizzi anarchici di Bonaventura e Gonzalez, di gran lunga i più ispirati della serata Viola; i ragazzi di Mourinho tornano così agli spogliatoi con meno certezze di quelle che si aspettavano.

Jordan Veretout abbracciato da Henrik Mkhitaryan e dai compagni, Roma-Fiorentina, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Roma-Fiorentina 3-1, pagelle: Abraham decolla, Zaniolo esagera 40 MINUTI FA

Nella ripresa la partita si concede al caos, ma ad uscirne vincitrice è sempre la squadra di Mou, testarda nel non collassare dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Zaniolo. Il centrocampista azzurro è l’unico neo di questa serata romana: troppo irruento e “carico “ in certi frangenti, anche se la decisione di Pairetto è discutibile. I giallorossi vivono un primo momento di sbandamento subito dopo il ristabilirsi della parità numerica: ne approfitta Milenkovic, che festeggia il rinnovo con una zampata su assist di Pulgar. Con le spalle al muro, la Roma viene sollevata ancora una volta dal ciclone Abraham: al 65’ il suo scatto in profondità taglia in due la difesa viola e consegna sui piedi di Veretout il pallone del nuovo vantaggio giallorosso. Il francese si ripete al 79’: questa volta il servizio è del subentrato Shomurodov, che si riconferma esperimento riuscito.

Classifiche e risultati

Tabellino

ROMA-FIORENTINA 3-1

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (88’ Bove); Zaniolo, Pellegrini (83’ perez), Mkhitaryan (83’ El shaarawy); Abraham (69’ Shomurodov). All. Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (83’ Saponara), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (74’ Benassi), Pulgar, Maleh (45’ Castrovilli); Callejon (20’ Terracciano), Vlahovic, Gonzalez (83’ Sottil). All. Italiano

Arbitro: Luca Pairetto

Gol: 28’ Mkhitaryan (R) 60’ Milenkovic (F), 65’, 79’ Veretout (R)

Assist: 2x Abraham (R), Pulgar (F), Shomurodov (R)

Ammoniti: Pellegrini (R), Pulgar (F)

Espulsi: Dragowski (F), Zaniolo (R)

Jordan Veretout, Roma-Fiorentina, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

9’ - CALLEJON PROVA IL TAGLIO! Nico Gonzalez lo serve dalla trequarti, Callejon si lancia davati alla porta e manca il pallone per una questione di centimetri. Primo sussulto viola.

25’ - GIRATA DI PELLEGRINI! Cross rasoterra di Karsdorp, velo di Abraham e conclusione strozzata di Pellegrini che fa il filo al palo!

28’ - GOL! MKHITARYAN SBLOCCA LA GARA! Scambio nello stretto con Abraham, e piatto che mette a sedere Terracciano. Il VAR impiega due minuti per convalidare, poi il boato dell'Olimpico assegna il gol.

34’ - RUI PATRICIO CI METTE UNA PEZZA! Bonaventura manda fuorigiri Vina e si presenta nei pressi del palo coperto da Rui Patricio. Il portiere aumenta il suo volume e disinnesca il tiro.

55’ - RUI PATRICIO METTE LA MANONA! Vlahovic difende palla in area, si gira e scarica un tiro angolato. Riflessi felini di Rui Patricio che blocca la palla con mano aperta.

60’ - GOL! MILENKOVIC PAREGGIA I CONTI, 1-1! Era nell'aria, i Viola avevano chiuso i giallorossi nella propria area di rigore. Pulgar scodella in mezzo, Milenkovic controlla e infila nel cuore dell'area di rigore.

62’ - TRAVERSA DI ABRAHAM! L'inglese vola su cross di velluto di Pellegrini e spacca la traversa!

64’ - GOL DELLA ROMA ANNULLATO! Succede di tutto ora! Abraham taglia in due la difesa della Roma e serve un assist tagliente per l'appoggio in rete di Veretout. Ma per l'arbitro è fuorigioco. VAR chiamato in causa.

65’ - IL VAR RIBALTA IL VERDETTO! VERETOUT RIPORTA LA ROMA IN VANTAGGIO! La posizione è regolare. Secondo assist di Abraham.

79’ - GOL! VERETOUT FIRMA LA DOPPIETTA! 3-1 ROMA! Shomurodov serve il taglio del centrocampista francese, che punisce Terracciano nell'angolino!

MVP

Jordan VERETOUT: lotta in trincea per più di un'ora poi si stacca dalla sua assegnazione con fiuto formidabile: doppietta che sembra un miraggio, mattatore insperato.

Il momento social

La statistica chiave

José Mourinho è l’allenatore che ha tagliato più velocemente il traguardo delle 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (in 77 gare), dopo essere stato il tecnico più veloce a vincere 50 gare sia in Premier League (63 gare) che in Liga (62). Fonte: Opta.

Promosso

Tammy ABRAHAM: prima propizia l'espulsione di Dragowski, poi impacchetta i gol di Mikhitaryan e Veretout. In mezzo tanti sprint, pressing, recuperi, una traversa. Inglese con lo stampino, ubiquo.

Bocciato

Bartlomiej DRAGOWSKI: la sua uscita scellerata condanna la sua squadra all'inferiorità numerica.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Calciomercato 2020-2021 Zappacosta, blitz dell'Atalanta: superata la Fiorentina 4 ORE FA