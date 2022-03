Sampdoria-Juventus, match valido per la 29a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-3 al Ferraris di Genova. Decisive l'autorete di Yoshida su cross di Cuadrado e le due reti di Morata (una su rigore). A nulla é valso il momentaneo gol dell'1-2 di Sabiri (punizione deviata). Vediamo insieme i migliori e i peggiori del match.

===Le pagelle della SAMPDORIA===

Wladimiro FALCONE 5,5 - Non può nulla. Trafitto e colpito, nessuna grande parata, se non una buona uscita bassa su Kean. Nel finale attento su Vlahovic, mentre non riesce ad evitare il tris di Morata.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - A sinistra, sta molto basso,preoccupato a contenere le incursioni di Rabiot e Pellegrini. Poca sostanza.

Maya YOSHIDA 4,5 - Parte male, con due appoggi sbagliati. Per anticipare Kean si rende colpevole di un'autorete. Non si riprende piú, arrivando in ritardo anche sul terzo gol bianconero.

Omar COLLEY 5 - Reo confesso del fallo da rigore su Kean. Si fa beffare e lo travolge da dietro. Fatica anche con Vlahovic.

Tommaso AUGELLO 5,5 - A sinistra, Cuadrado e Danilo sono ossi duri. Prova a reggere, ma alla fine paga dazio. (Dal 83' CONTI SV)

Morten THORSBY 5,5 - Mezz'ala di contenimento. Testa a testa continuo con Locatelli. Duello fisico che il norvegese non perde, tecnicamente invece rivedibile.

Tomas RINCON 5,5 - Un po' regista, un po' interditore. Non troppa qualità, tanti falli. Non una gran prova. (Dal 83' TRIMBOLI SV)

Antonio CANDREVA 5 - Pericoloso da fuori, con cross e conclusioni. Trova pronto Szczesny. Poi ha la grande chance su rigore, che spreca: il polacco lo neutralizza.

Stefano SENSI 5,5 - Tra le linee, dà fastidio inizialmente alla difesa bianconera. Impegna Szczesny, ci prova, cerca palla. Poi cala vistosamente, fino a sparire. (Dal 66' GIOVINCO 5,5 - 25 minuti senza troppi guizzi. Non ha la giusta condizione, molto in ritardo)

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Molto generoso nel lavoro di sponda spalle alle porta. Rugani però lo anestetizza presto. (Dal 62' SABIRI 6,5 - Entra bene, ci prova, rianima la Samp e trova la deviazione fortunata sulla punizione che riapre temporaneamente il match)

Francesco CAPUTO 5,5 - De Ligt lo anticipa spesso, non lasciandogli fiato per respirare. Tenta di trovare spazio in profondità, si sbatte, va al tiro. Niente da fare.

ALLENATORE: Marco GIAMPAOLO 5 - Sampdoria volenterosa, ma fragile dietro e prevedibile davanti. I cambi non sono male, il risultato pesa. Ora lo spareggio salvezza con il Venezia.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 7,5 - Bravissimo su Candreva e Sensi nel primo tempo, decisivo su Candreva dal dischetto. Sicurezza.

DANILO 6,5 - A destra, copre le spalle a Cuadrado, con la solita attenzione. Dedito alla causa.

Matthjis DE LIGT 6,5 - Marmoreo, duro, tosto. Caputo disinnescato.

Daniel RUGANI 6,5 - Si fa guidare da De Ligt, prendendo in marcatura Quagliarella. Abile sui palloni alti.

Luca PELLEGRINI 6 - A sinistra, chiude e si propone. A volte ha problemi nel primo controllo, ma sopperisce con la corsa. Ancora ammonito. (Dall'85' DE SCIGLIO SV)

Juan CUADRADO 7 - Generatore automatico di autoreti. Il primo gol per metà è suo. A destra, alto, pimpante. Concede qualcosa quando deve rincorrere Augello.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Un paio di imprecisioni in palleggio non da lui. Poi combatte, gioca, si propone. Suo l'assist per il terzo gol.

ARTHUR 7 - Molto bene. Dirige la squadra, chiede palla, allarga il gioco e copre la difesa, prendendo a volte a uomo Sensi o Sabiri. Primo per recuperi, passaggi fatti e contrasti. In evidente crescita.

Adrien RABIOT 4,5 - Mezz'ala sinistra. Lavoro oscuro, con pochi possessi. Poi ad inizio ripresa la solita dormita: prima si fa ammonire, poi con un fallo di mano regala un rigore alla Samp. Allegri lo toglie per disperazione. (Dal 76' ALEX SANDRO 5,5 - Nel finale, sbaglia troppo, sempre impreciso)

Moise KEAN 6,5 - Per mezz'ora non vede palla. Poi, al primo guizzo, sterza in area e si procura il penalty. Bene in un paio di accelerazioni per far respirare la squadra. (Dal 65' VLAHOVIC 6 - Ha una chance, ma trova pronto Falcone. Non troppo mobile, quasi al risparmio)

Alvaro MORATA 7,5 - Atleticamente vibrante. Apre alcune ripartenze con le sue accelerazioni. Glaciale sul rigore: doppia cifra di reti raggiunta. Poi la firma finale, che certifica la vittoria bianconera. Se oltre a lavorare per i compagni inizia anche a segnare, per Allegri diventa insostituibile.

ALLENATORE: Massimiliano ALLEGRI 7 - Juventus tosta, feroce in ripartenza, organizzata. La coppia Arthur-Locatelli funziona, su Morata ha avuto ragione lui.

