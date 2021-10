Udinese-Bologna, match della 8a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Friuli di Udine si è concluso col punteggio di 1-1. Reti di Barrow e Beto, espulso Pereyra nell'Udinese. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7: molto impegnato soprattutto da Barrow. Tiene in partita i suoi evitando il 2-0 che avrebbe chiuso il match

Rodrigo BECÃO 6,5: fondamentale il suo blocco su Skorupski in occasione del pareggio. Per il resto buona partita per il difensore

Bram NUYTINCK 6: Arnautovic lo fa soffrire nel primo tempo con i tagli in profondità. La linea è più ordinata nella ripresa

SAMIR 6,5: sempre attento con chiusure importanti negli ultimi metri.

Jens STRYGER-LARSEN 5,5: copre la sua fascia, ma non spinge più come i bei tempi. Si fa vedere con un colpo di testa che impegna Skorupski nel secondo tempo. (dal 68’ Nahuel MOLINA 6: più vivace di Larsen sull’esterno)

Roberto PEREYRA 4: da un giocatore della sua esperienza due trattenute davvero ingenue che gli costano il rosso dopo nemmeno 40 minuti.

WALACE 6: protegge la linea difensiva, troppo lento in impostazione.

Jean-Victor MAKENGO 5,5: tanta quantità ma poca qualità in mezzo al campo

Destiny UDOGIE 5: spinge poco sulla corsia di competenza, gli manca il guizzo. (dal 68’ Ignacio PUSSETTO 6: entra per portare vivacità all’attacco, trova un fortunoso assist in occasione del gol)

BETO 7: nel primo tempo è poco supportato dai compagni, ma quando la sua squadra rimane in dieci gioca un'infinità di palloni ed è suo il gol decisivo.

Gerard Deulofeu e Adama Soumaoro - Udinese-Bologna Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Gerard DEULOFEU 7: il più attivo nel primo tempo, poi rimane vivo e con una giocata personale trova il palo sullo 0-0 (dal 86’ Brandon SOPPY s.v.)

All. Luca GOTTI 6: nel primo tempo l’Udinese non è propositiva. In 10 nella ripresa trova brio e maggiore velocità di manovra. Lo sforzo viene premiato con un insperato pareggio nel finale.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: solo un intervento su Stryger Larsen. Sul gol cade vittima del blocco di Becao e non arriva sul pallone.

Adama SOUMAORO 6,5: difensoe solido, mina vagante nelle mischie offensive

Luis BINKS 6: esordio positivo, perde però la marcatura su Beto nell’azione del pari (dal 68’ MEDEL 5,5: entra dopo il vantaggio per tenere serrate le fila)

Arthur Nicolas THEATE 6,5: finchè rimane in campo è il migliore del Bologna, su di lui la seconda ammonizione che porta al rosso a Pereyra. (DAL 68’ SKOV OLSEN 5,5: ingresso anonimo)

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5: fascia bloccata da Udogie, entrambi si annullano.

Nicolas Martin DOMINGUEZ 6,5: assist per il vantaggio di Barrow. Gioca una buona gara davanti alla difesa.

Mattias Olof SVANBERG 6,5: libera Barrow in area di rigore con un tacco illuminante, viene sostituito da Mihajlovic dopo un giallo inesistente. (dal 56’ KINGSLEY s.v.: sfortunato (dal 72’ VIGNATO 6: è il più pericoloso negli ultimi minuti, vicino al gol nel recupero.)

Aaron HICKEY 5,5: non la sua migliore partita, appoggia spesso l’azione d’attacco.

Roberto SORIANO 6: cambia spesso la posizione con Barrow, prova diverse conclusioni sempre respinte da Silvestri.

Marko ARNAUTOVIC 6,5: ottimo primo tempo, riceve molti palloni in profondità e li smista sempre nel migliore dei modi.

Musa BARROW 7: impegna con costanza il portiere e segna il gol del momentaneo vantaggio, attaccante sempre più completo

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6: il Bologna è messo bene in campo fin dall’inizio. In superiorità numerica per un’ora i suoi non hanno il merito di chiudere la partita e subiscono un gol pesante nel finale. 2 punti persi.

