Venezia-Spezia, match della 4a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Penzo, si è concluso col punteggio di 1-2. reti di Bastoni e Bourabia per gli ospiti, illusorio il pari di Ceccaroni per i lagunari. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle del Venezia ===

Niki MAENPAA 6: incolpevole sui due super gol dello Spezia. Per il resto deve effettuare pochi interventi di rilievo.

Pasquale MAZZOCCHI 5: spinge poco sulla fascia di competenza e soffre le avanzate di Gyasi.

Pietro CECCARONI 6,5: bellissimo stacco in occasione del gol che valeva il momentaneo pari.

Mattia CALDARA 6: gara senza sbavature, i gol arrivano da fuori area.

Christian MOLINARO 5,5: gioca di esperienza, la spinta non è più quella dei bei tempi.

Domen CRNIGOJ 5,5: si vede poco e viene sostituito a inizio ripresa da Zanetti.(dal 55’ PERETZ 5,5: non porta grande sostanza in mezzo al campo, impatto non effervescente)

Antonio VACCA 6: da equilibrio al centrocampo veneziano, cala nel secondo tempo prendendosi anche un giallo. (dal 75’ HEYMANS s.v.)

Gianluca BUSIO 6,5: batte la punizione del gol del pari, è sempre pericoloso con le sue iniziative sulla trequarti. Tra i migliori della squadra di casa. (dal 76’ KIYINE s.v.)

David OKEREKE 5: impalpabile, spreca anche una opportunità ghiotta sullo 0-1. (dal 62’ ARAMU 6: porta vivacità, calcia male una punizione dal limite da sfruttare sicuramente meglio)

Thomas HENRY 5: non aiuta mai la squadra in fase di uscita, lavora poco e rimane fuori dal gioco. (dal 62’ FORTE 5: lento e macchinoso in area di rigore, non da la svolta)

Dennis JOHNSEN 6,5: il migliore del Venezia, sempre incisivo da lui partono le azioni più rilevanti.

All. Paolo ZANETTI 5,5: il pari lo avrebbe anche meritato, anche se giocando in casa ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Deve ancora trovare l'amalgama.

=== Le pagelle dello Spezia ===

Jeroen ZOET 6: mai impegnato seriamente, poco o nulla da segnalare.

Kelvin AMIAN 5,5: soffre le incursioni di Johnsen, una spina nel fianco per lui e lo Spezia.

Martin ERLIC 6: sfortunato, esce per infortunio dopo una ventina di minuti. Con lui in campo la difesa non commette sbavature. (dal 23’ HRISTOV 6,5: la difesa si comporta bene e lui entra subito in partita)

Dimitios NIKOLAU 6,5: non concede nulla agli attaccanti del Venezia, ordinato.

Salvador FERRER 6: schierato a centrocampo non sfigura, senza impressionare.

Simone BASTONI 7: MVP del match. Gran bel gol a suggellare una partita da giocatore di alto livello.

Giulio MAGGIORE 6,5: scarica il pallone per il gol di Bastoni. Sostanza e imprevedibilità sulla mediana (dal 77' BOURABIA 7: entra e decide il match. Gol strepitoso e risolutivo all'ultimo secondo)

Jacopo SALA 6: non è appariscente, anche lui si adatta nella zona centrale e da il suo contributo. (dal 70' MANAJ 6: impatto lieve sul match, conquista qualche fallo prezioso)

Daniele VERDE 6,5: giocatore di classe, oggi gli manca la giocata. Può fare ancora di più. (dal 77' NZOLA s.v.)

Janis ANTISTE 6,5: nel primo tempo fa salire la squadra prendendo molti palloni sulla trequarti. Buon prospetto. (dal 77' PODGOREANU s.v.)

Emmanuel GYASI 6,5: Nel secondo tempo si fa vedere in alcune occasioni al tiro, manca la precisione. Giocatore sempre temibile.

All. Thiago MOTTA 6,5: il suo Spezia è ben messo in campo nel primo tempo. Arretra leggermente nella ripresa, poi indovina l'inserimento di Bourabia che gli a vincere la partita.

