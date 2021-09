Il big match della terza giornata di Serie A è la sfida tra Napoli e Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio "Diego Armando Maradona". Nel giorno di vigilia Luciano Spalletti, dal centro sportivo di Castel Volturno, ha presentato la partita in conferenza stampa."Chi ha sognato il pallone fin da bambino come me sognava queste grandi sfide, queste partite, il gusto della rivalità, il gusto della sfida importante. Siamo nella situazione ottimale, quella che abbiamo sempre sognato".

Lobotka non sta molto bene, mentre Zielinski è in dubbio. Anguissa, invece, gioca sicuro, e ci sarà molto utile per le sue caratteristiche.

Calciomercato 2020-2021 Da Messias a Zaccagni: i 12 nomi dell'ultimo giorno di mercato 31/08/2021 A 09:20

Su Osimhen e Ospina

"Con i voli transoceanici qualche problema per le società viene fuori. Il presidente mi trova d'accordo quando dice che questa cosa andrebbe messa a posto. Sarà una giornata di campionato che penalizzerà delle squadre. Come quando vai a teatro e non trovi i migliori attori a fare le scene".

Sulla situazione infortuni

"Lobotka non sta molto bene, mentre Zielinski è in dubbio. Anguissa, invece, gioca sicuro, e ci sarà molto utile per le sue caratteristiche. Noi sapevamo già che ci saremmo trovati di fronte a queste difficoltà, però adesso pensiamo alla partita con la Juventus: dobbiamo far vedere un bello spettacolo. L'obiettivo è sempre questo. Domani sarà una partita di quelle gustose".

Sulla brutta partenza della Juventus

"Per noi che dobbiamo giocarci contro è uno svantaggio. Il Genoa ha fatto sicuramente una partita differente rispetto a come aveva fatto la prima a Milano con l'Inter. Si dice sempre che le sconfitte creano presupposti di crescita, mentre le vittorie viziano un po'. Bisogna tenere l'asticella su quella via di mezzo corretta, che dia stimoli e che non sfoci in presunzione".

Sulla disposizione tattica dei bianconeri

"Bonucci, de Ligt e Chiellini possono giocare benissimo a tre. Il calcio moderno ci ha abituato al fatto che le partite cambiano di scenario velocemente. Bisogna essere pronti a cambiare biglietto, a cambiare destinazione da un momento all'altro. Nel calcio è un continuo passaggio da essere preda a diventare predatore. Se si vanno ad analizzare le partite precedenti nostre e della Juventus si vedono questi continui cambi di scenario".

Su Mertens e Ghoulam

"Anche se fossero convocabili non sarebbero pronti per giocare una partita perché avrebbero paura dei contrasti".

Sui numeri a favore del Napoli

"Se lei porta degli esempi tutti a favore nostro... Si creano dei vantaggi psicologici. Quest'organizzarla così dà più vantaggi a loro. Da tutte le parti dicono che la Juventus non ha calciatori, e questo non l'ha detto Allegri, ma è un creare svantaggi al Napoli. Dire che il Napoli deve assolutamente vincere perché la Juventus non ha calciatori è uno svantaggio per noi, è un aiutare l'avversario, per cui mi garba poco".

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Ecco Zambo Anguissa: chi è il nuovo rinforzo del Napoli 30/08/2021 A 09:21