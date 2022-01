dopo il ko dei veleni con lo Spezia, Juventus rinfrancata dalle ultime uscite. Chi riuscirà a spuntarla? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Pioli o di quella di Allegri, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma. Domenica sera a San Siro va in scena il big match della 23esima giornata di Serie A 2021-22: si affrontano Milan e Juventus in una delle grandi classiche del nostro calcio, una delle partite più attese della stagione. I bianconeri di Massimiliano Allegri e i rossoneri di Stefano Pioli sono reduci da momenti contrapposti: Milan infuriato, Juventus rinfrancata dalle ultime uscite.Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Pioli o di quella di Allegri, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Milan-Juventus: numeri, statistiche e curiosità

Ad

Maignan vs Szczesny 1

Serie A Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche 20/01/2022 A 16:05

Qualche dubbio in più sulla prevalenza del portiere rossonero su quello juventino rispetto alla gara di andata, ma la sfida nella sfida è ancora una volta appannaggio di "Magic" Mike Maignan. Nonostante Szczesny sia indubbiamente salito di colpo risultando un fattore nella risalita bianconera, l'estremo difensore del Milan rimane a tutt'oggi una grandissima intuizione della dirigenza rossonera: una sicurezza tra i pali atteso da un esame molto importante, perché quando di mestiere fai il portiere non ti puoi rilassare nemmeno mezzo secondo.

Florenzi vs Cuadrado: 2

Duello che vede prevalere il brasiliano della Juventus, con margine piuttosto ampio nonostante qualche buona prestazione dispensata dall'ex Roma. Esiste una Juve con Cuadrado e una Juve senza Cuadrado

Romagnoli vs Chiellini: 2

L'esperienza e l'orgoglio di Chiellini possono fare la differenza in partite come queste dove sono vietati cali di attenzione e ogni minima sbavatura rischia di essere pagata cara. Il bianconero si fa quindi ancora preferire a Romagnoli, limitato dalla positività al Covid ma ora di nuovo titolare in virtù dei tanti forfait dietro per mister Stefano Pioli.

Kalulu vs de Ligt 2

Il promettente centrale rossonero Kalulu è incappato in un grave errore contro lo Spezia e contro la Juve cerca una sorta di redenzione; dall'altra parte della barricata un de Ligt ancora in cerca del salto di qualità (e mentalità) decisivo per prendersi la Juventus in pianta stabile. Sfida impari, col centrale rossonero che proverà ad accorciare il gap da qui in avanti.

Theo Hernandez vs Luca Pellegrini 1

La nostra preferenza va di nuovo al terzino sinistro francese del Milan; nonostante il rigore sparacchiato a lato contro lo Spezia, il francese ci ha ormai abituato ai suoi letali coast to coast a spaccare in due le difese avversarie. Luca Pellegrini dal canto suo ha approfittato del momento no di Alex Sandro dopo il grave svarione che è costato alla Juventus la Supercoppa Italiana e sembra ormai avviato verso la titolarità sulla fascia sinistra: contro Theo, tuttavia, la sfida rimane impari.

Tonali vs Bentancur: 1

Nella sfida tra skipper vince piuttosto nettamente il talentuoso play davanti alla difesa del Milan Sandro Tonali, ormai punto fermo dello scacchiere di Pioli. Il centrocampista uruguaiano è sì risultato in ripresa nelle ultime uscite della Juventus, ma non ha mai catturato i cuori dei tifosi abituandoli a (troppe) prestazioni incolori.

Krunic vs Locatelli: 2

L'altro duello del settore nevralgico del campo è appannaggio del mediano di Juventus e Nazionale Manuel Locatelli. Non che Rade Krunic stia disputando una brutta stagione, anzi: il bosniaco si sta rivelando un'arma preziosa e tatticamente duttile per Pioli. Ma il bianconero, con la sua regia e i suoi inserimenti, si fa decisamente preferire.

Leao vs Bernardeschi: 1

Leao allo stato dell'arte è il giocatore più in forma del Milan e non teme la concorrenza del pur agguerrito Federico Bernardeschi. Gli strappi in velocità dell'attaccante sterno portoghese saranno difficilmente arginabili della retroguardia bianconera; in questo caso è un 1 senza troppi patemi, la forbice c'è.

Saelemaekers vs McKennie: X

Questa è la sfida tra i jolly di Milan e Juve, quelle pedine preziose che tutti gli allenatori vorrebbero avere a loro disposizione. Spine nel fianco che spesso e volentieri risultano indigeste per le difese avversarie, incapaci di orchestrare contromisure tattiche. Alla fine il duello si conclude in parità: non è escluso che entrambi possano essere protagonista del big match di San Siro.

Brahim Diaz vs Dybala 2

2 senza troppe discussioni nella sfida tra trequartisti. Il chiacchieratissimo Dybala si è ristabilito dall'infortunio e sta finalmente trascinando la Vecchia Signora, mentre il folletto spagnolo del Milan si è perso per strada e non sembra intravedere la luce in fondo al tunnel. Saprà ritrovarsi nel momento più delicato e al contempo cruciale?

Ibrahimovic vs Morata X

Sfida extra lusso quella tra i bomber, che a nostro avviso si conclude con un pareggio pirotecnico. Morata sta bene e nelle ultime partite è stato determinante, anche in veste di uomo assist e uomo squadra; Ibra sta salendo di colpi e vuole sfatare il tabù San Siro (non segna nel fortino domestico addirittura dallo scorso settembre). Ne vedremo delle belle.

Ibrahimovic: "La mia 'Adrenalina' adesso è lo scudetto per il Milan"

Serie A Leao perde il ricorso: dovrà dare 16,5 milioni allo Sporting 42 MINUTI FA