Spalletti felicissimo per il Milan, vittoria che riporta gli azzurri quantomeno al 2° posto del campionato Napoli aveva perso tanti punti. Nonostante le assenze, l'ex tecnico di Roma e Inter è contento per "il gioco di squadra” con tutti che hanno dato tutto. Dalla fase difensiva, e la prestazione della coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus (pensare che la coppia di titolari sarebbe dovuta essere Manolas-Koulibaly), ai riferimenti dati da Petagna. Poi però c'è una cosa che spaventa Spalletti, la Coppa d'Africa che porterà via 4 giocatori agli azzurri. felicissimo per il successo del suo Napoli in casa del, vittoria che riporta gli azzurri quantomeno al 2° posto del campionato a -4 dall'Inter . Insomma, un'altra cosa rispetto alle ultime uscite in cui ilaveva perso tanti punti. Nonostante le assenze, l'ex tecnico di Roma e Inter è contento per "” con tutti che hanno dato tutto. Dalla fase difensiva, e la prestazione della coppia centrale(pensare che la coppia di titolari sarebbe dovuta essere Manolas-Koulibaly), ai riferimenti dati da. Poi però c'è una cosa che spaventa Spalletti, lache

Juan Jesus e Rrahmani due colossi

Parto da Petagna, potevo anche lasciarlo in campo, ma gli erano venuti un paio di volte i crampi... Poi sta tutto lì, se non riesci a organizzare la costruzione dal basso ci vuole Petagna tutta la vita, se invece ci riesce coi tre piccoletti puoi chiudere la partita. Con Ounas abbiamo cercato di tener palla e di ripartire, perché loro avevano iniziato a perdere l'equilibrio. Non siamo riusciti a gestire le ripartenze. Juan Jesus e Rrahmani due colossi, sono d'accordo. Abbiamo provato sempre a portare pressione sulla loro costruzione di gioco, se ti abbassi troppo Ibra poi diventa troppo pericoloso. Abbiamo tenuto in mano la gara abbastanza bene, a parte qualche momento anche perché l'aggressività del Milan non ti permette troppo di giocare. Su questo Lobotka nel secondo tempo ci ha dato una mano

Juan Jesus, Zlatan Ibrahimovic, Milan-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Cosa significa questa vittoria?

È abbastanza facile. Se voi foste a contatto con questi calciatori, qui diventa facile parlare in questa direzione. Quando la gente si mette a disposizione, mostra delle qualità, sono disponibili a confrontarsi ed allenarsi in maniera seria e corretta. Vogliono fare fatica, vogliono vincere, vogliono allenarsi. Questo è il messaggio che mandano continuamente. E anche quando le cose non vanno tanto bene è facile trovare la reazione perché non abbassano il livello professionale, per cui gli si fanno i complimenti e stasera prendiamo il buono che è tanta roba. Sono venuti qui, hanno giocato una partita di carattere, facendo vedere di essere una squadra che sa giocare in condizioni difficili. Sono giocatori tecnici, poi ci vuole sostanza caratteriale. Stasera l'hanno fatto molto bene, sono andati a pressare, a disturbare la loro costruzione e facendo blocco squadra, sporcando tutte le giocate del Milan sulla trequarti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio sotto la gestione della palle e dello sviluppo dell'azione. Petagna è stato fondamentale. Quando ti pressano così forte, per forza devi giocare addosso agli attaccanti e per forza ci vuole l'attaccante fisico

Il Napoli ha giocato da squadra

Sì sì, hanno lottato. La squadra ha fatto blocco squadra, tutti si sono messi a disposizione per ottenere un risultato fondamentale per noi perché eravamo reduci da queste due sconfitte. Quando si abbassa fiducia e autostima la maglia poi diventa più pesante, di piombo, mentre i ragazzi sono stati bravi a soffrire. Questa volta il Vesuvio non è stata solo una cartolina di Napoli, ma l'atteggiamento della squadra

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: il gol dello 0-1 di Eljif Elmas. Foto di Miguel Medina per Getty Images Credit Foto Getty Images

E la Coppa d'Africa...

Noi dobbiamo pensare a vincere le partite senza andare a guardare quello che fanno gli altri, il campionato è ancora lunghissimo. C'è ancora questo mostro invisibile della Coppa d'Africa che è lì dietro che ti fa scomparire i giocatori da dentro lo spogliatoio e non sai dove andarli a ritrovare. Noi ne abbiamo 4 e sono fondamentali per la nostra squadra. Poi, però, se le risposte sono queste qui diventa tutto più facile. I tifosi ci vengano a salutare anche per un minuto, sono tutti segnali importanti che determinano un importante futuro

Spalletti: "Napoli deve avere Vesuvio dentro per battere il Milan"

