Sandro Tonali è uno dei grandi protagonisti dell'exploit del Milan di Stefano Pioli in questo primo scorcio di campionato e presumibilmente lo sarà anche in occasione del Derby di domenica sera a San Siro. Il centrocampista classe 2000 ha parlato del suo momento ai microfoni del Corriere della Sera e del Corriere dello Sport. Incalzato dalla domanda "Se il Milan ricevesse per lei una grossa offerta? Magari dalla Premier? Anche Donnarumma era tifosissimo, eppure è andato via", ha risposto:

"So cosa ho fatto per arrivare a questa maglia e non farei mai l'errore di andarmene. So che è difficile, soprattutto nel calcio di oggi, ma il mio sogno è diventare una bandiera del Milan. Servirà sacrificio e impegno, devi essere davvero un grande giocatore in tutti i sensi, a Milanello, negli spogliatoi, in campo, a San Siro, a casa. Ma quello è l'obiettivo. E farò di tutto per riuscirci".

Sul campionato

"Nessuno avrebbe potuto immaginare di trovarsi a +7 dai Campioni d'Italia, dopo il rendimento che l’Inter ha avuto la scorsa stagione. Noi siamo partiti con lo stesso ritmo del passato campionato, perché siamo una squadra ben definita grazie al lavoro di Pioli. I punti degli altri in questo momento non ci interessano".

Sul gap in Champions

"Dobbiamo fare una differenza tra il campionato e la Champions perché i risultati finora sono molto diversi. Un voto fin qui? Un 10 ora non lo darei mai, ma che spero di darlo a fine anno quando... sapremo qualcosa in più. E' stato un Milan da 9. La differenza di rendimento tra le competizioni? Non ce la spieghiamo neppure noi. In Europa le prestazioni ci sono state, ma i punti non sono arrivati per una serie di motivi tra cui situazioni sfavorevoli e decisioni arbitrali dubbie".

Sugli obiettivi

"Il campionato è lunghissimo ed è difficile dire adesso chi sua il favorito. Qualsiasi giocatore del Milan crede che si possa vincere lo Scudetto. Un tatuaggio in caso di vittoria? I miei tatuaggi sono dedicati ai componenti della mia famiglia e al mio cane. Non vedo il motivo di non tatuarmi qualcosa a cui sarò legato per sempre".

Tonali: "Ci è mancato lo spirito di Liverpool"

