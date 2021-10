Ilvuole continuare la sua striscia vincente e, ora che è arrivato in testa alla classifica , ci vuole rimanere il più a lungo possibile. Di fronte c'è ilche cerca punti per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della classifica, conche lanciaper la prima volta dal primo minuto dopo qualche stralcio di partita nelle ultime due settimane. Il 'Gallo' sarà supportato da Brekalo e Linetty, mentre il Milan giocherà in avanti condavanti alla linea a tre composta da Saelemaekers, Krunic, Leão. a caccia del 150° gol , parte dalla panchina. Theo Hernández e Brahim Diaz sono finalmente negativi dopo aver contratto il covid : non sono ancora disponibili (Theo è in panchina) però, e a sinistra ci saràcon Kalulu terzino a sinistra.