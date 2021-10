Milan che ha raggiunto il Napoli Torino per continuare la Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri, protagonista del miglior inizio di sempre del Milan nella sua storia in A, è stato premiato dal direttore tecnico Paolo Maldini per la 100esima presenza sulla panchina del club. Tra l'altro per Pioli, il Milan è diventato il club dove è rimasto più a lungo. Si era fermato a quota 97 presenze col Bologna dal 2011 al 2014, e a 91 con la Lazio dal 2014 al 2016. La 9a giornata è andata in archivio, con ilche ha raggiunto il Napoli in testa alla classifica . La formazione rossonera, però, pensa già al turno infrasettimanale e alla sfida contro ilper continuare la striscia vincente in campionato . Intanto, nell'allenamento della vigilia, c'è stata una piacevole sorpresa per. Il tecnico dei rossoneri, protagonista del miglior inizio di sempre del Milan nella sua storia in A, è stato premiato dal direttore tecnicoper lasulla panchina del club. Tra l'altro per Pioli, il Milan è diventato il club dove è rimasto più a lungo. Si era fermato a quota 97 presenze coldal 2011 al 2014, e a 91 con ladal 2014 al 2016.

A prendere la parola è stato inizialmente Paolo Maldini che ha così spiegato il suo arrivo sul campo di allenamento..

Serie A Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche 5 ORE FA

Sono passati due anni da quel Milan-Lecce del 20 ottobre. Complimenti mister, sono le prime 100 di un numero che è difficile dire quale potrà diventare. Siamo davvero contenti di questo traguardo così importante. [Maldini]

La risposta di Pioli

È merito di tutti voi. Non so se qualcuno la prenderà come una minaccia, ma conto di farne almeno altrettante. [Pioli dopo l'arrivo di Maldini]

E ora? Col Torino ci sarà la 101esima e la speranza di poter portare un altro buon risultato per proseguire questa striscia positiva e restare il più a lungo possibile in testa al campionato. Pioli che era arrivato al Milan nell'ottobre 2019 per sostituire Marco Giampaolo sulla panchina dei rossoneri. Da allora 78 presenze in Serie A (48 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte), 6 presenze in Coppa Italia (2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta) e 16 presenze nelle Coppe europee (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Continuando di questo passo e, rimanendo in Europa, potrebbe salire - a fine stagione - nella top 10 degli allenatori più presenti nella storia del Milan.

I tagli di Theo e ritmi alti: come Pioli ha imbrigliato il Gasp

Serie A Bologna-Milan 2-4, pagelle: Ibra fa e disfa, super Bennacer 23/10/2021 A 21:02