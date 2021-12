Giudice Sportivo che assegna due giornate di squalifica a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: il mister è stato espulso sul finale di le motivazioni date dal Giudice Sportivo: "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo". Stangata delche assegna, allenatore del Napoli: il mister è stato espulso sul finale di Sassuolo-Napoli e successivamente si è scagliato contro l'arbitro. Di seguito,

QUALI PARTITE SALTA?

Spalletti non siederà in panchina contro l'Atalanta e l'Empoli anche se il Napoli ha intenzione di presentare ricorso per ridurre la squalifica almeno ad una giornata.

