Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

E’ con questo breve comunicato che il Napoli dà la notizia di una nuova positività tra i suoi tesserati. Fabian Ruiz era già stato positivo al coronavirus in passato. Una nuovo problema dunque da gestire per Luciano Spalletti in ottica ripresa del campionato.

Ad

Serie A Spalletti: "Gol Kessie? Regola chiara, non capisco di che si parli" 21/12/2021 A 23:21

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Spalletti: "Coppa d'Africa mostro invisibile, spero che..." 21/12/2021 A 23:07