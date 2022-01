Il derby campano non ha storia. Il Napoli stravince contro una Salernitana devastata dalle positività di gran parte della propria rosa, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e, in attesa di Milan-Juventus, si prende il secondo posto della classifica. È un 4-1 che racconta parecchio, se non tutto, del divario e del momento vissuto dalle due squadre. Anche se la Salernitana a un certo punto si illude di mettere a segno il colpo, anche se solo per qualche minuto, quando Bonazzoli con un gran gol risponde a Juan Jesus. A rovinare tutto è il periodo a cavallo dell'intervallo: Veseli regala un paio di rigori - trasformati da Mertens e Insigne - e viene espulso, e pure Rrahmani trova gloria andando a segno. Un disastro. E una sconfitta già scritta. Il Napoli prosegue dunque la propria marcia Champions, mentre la Salernitana punta su mercato e scontri diretti: le prossime due sfide, contro Genoa e Spezia, rappresenteranno un crocevia cruciale per le residue speranze di salvezza.

Tabellino

Napoli-Salernitana 4-1 (primo tempo 2-1)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (76' Zanoli), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (76' Ghoulam); Lobotka, Fabian Ruiz (64' Politano); Lozano (46' Insigne), Zielinski, Elmas; Mertens (64' Osimhen). All. Spalletti

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone (36' Jaroszynski), Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli (79' Simy), Vergani (62' Russo). All. Colantuono

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Gol: 19' Juan Jesus (N), 33' Bonazzoli (S), 45' rig. Mertens (N), 47' Rrahmani (N), 52' rig. Insigne (N)

Assist: Elmas (N, 1-0), Kechrida (S, 1-1)

Ammoniti: Delli Carri, Lobotka, Veseli

Espulsi: Veseli al 51'

La cronaca in 9 momenti chiave

11' – Fabian Ruiz si inserisce ai 20 metri, ben servito da Mertens, e calcia a giro col sinistro constringendo Belec al volo in angolo.

19' – GOL DEL NAPOLI. Juan Jesus spara in rete da pochi passi dopo una mischia in area: gol prima annullato per un presunto fallo di mano di Elmas e poi confermato. 1-0.

Juan Jesus esulta dopo il gol in Napoli-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

33' – GOL DELLA SALERNITANA. Kechrida si sovrappone a Obi sulla destra e centra perfettamente per Bonazzoli, che fulmina Meret con uno splendido destro di prima intenzione. 1-1.

38' – Fabian Ruiz viene liberato al limite da Zielinski e calcia col suo solito sinistro, ma Belec è bravissimo ad alzare la palla sopra la traversa.

45' – GOL DEL NAPOLI. Mertens trasforma un calcio di rigore concesso per una spinta in area di Veseli su Elmas, spiazzando Belec e riportando in vantaggio gli azzurri. 2-1.

Dries Mertens esulta dopo il gol in Napoli-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

47' – GOL DEL NAPOLI. Tiro-cross incrociato in area di Mertens e intervento vincente di Rrahmani, che da un passo con la porta vuota non può sbagliare. 3-1.

52' – GOL DEL NAPOLI. Veseli respinge con un braccio un tiro di Insigne, viene espulso e regala al Napoli il secondo rigore, che lo stesso Insigne trasforma. 4-1.

82' – Destro a botta sicura di Zielinski dall'ingresso dell'area, ma Belec si allunga e blocca.

84' – Azione personale di Politano e destro da posizione defilata respinto con un piede da Belec, con Osimhen che si arrabbia tantissimo.

Il momento social

MVP

Elmas. Modello di efficienza e di duttilità: viene schierato da Spalletti a sinistra, a destra e in mezzo al campo, ma non perde mai la lucidità, timbrando un assist e guadagnandosi un rigore al termine di uno slalom sciistico.

Fantacalcio

PROMOSSO – Mertens. Difficilmente marcabile. Partecipa alla festa con un rigore freddamente trasformato e con il tiro-cross che manda a segno Rrahmani.

BOCCIATO – Veseli. Commette due falli da rigore, forse discutibili entrambi, e viene espulso già al 51'. Nient'altro da aggiungere.

