Stefano Pioli e ai suoi ragazzi che, a detta del tecnico emiliano, non meritavano di uscire dal campo con una sconfitta questa sera come ha spiegato anche ai microfoni di DAZN, dando la sua lettura dell’episodio chiave del match. 7 punti nelle ultime 6 giornate di campionato. Il Milan dopo la dolorosa sconfitta in Champions League contro il Liverpool che ha estromesso il Diavolo dalle Coppe Europee, perde la seconda partita consecutiva a San Siro contro il Napoli , che lo aggancia in classifica al termine di una partita con un finale assolutamente polemico. Già perché la decisione di Massa di annullare a tempo quasi scaduto il gol di Kessié per fuorigioco (da terra) di Giroud lascia una grossa ferita ae ai suoi ragazzi che, a detta del tecnico emiliano, non meritavano di uscire dal campo con una sconfitta questa sera come ha spiegato anche ai microfoni di DAZN, dando la sua lettura dell’episodio chiave del match.

Io lo so che alla fine diranno che alla fine da regolamento è giusto, però io chiedo come fa un giocatore a terra, che non fa nulla per intervenire, come fa a procurare un danno al difensore? Giroud non fa nulla per intervenire. Adesso lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio per mercoledì.

"Non è vero che siamo stanchi"

Non siamo stanchi, l’abbiamo dimostrato stasera. Si può giocare con più qualità sicuramente sì, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell’intensità e dell’energia tra lei migliori del campionato. Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra è piaciuta in tutto e per tutto. Ci è mancato l’ultimo passaggio. Sarebbe facile anche per me dire che abbiamo speso tanto e siamo stanchi, non è vero però. Per me è una delle partite migliori dell’ultimo periodo. Poi ci sono i rimpianti, come il gol preso e dei palloni persi. Abbiamo fatto una fase difensiva quasi sempre nella metà campo del Napoli, abbiamo giocato una partita vera, seria ed energica. Ci manca un pizzico di qualità in questo periodo ma la squadra non meritava di perdere. Abbiamo speso tanto sicuramente sì, ma come tutte le squadre che vogliono stare in alto. Non ho visto una squadra stanca né fisicamente né mentalmente. Negli ultimi 25 metri serve la giocata individuale, stasera non ci siamo riusciti tranne che con Messias che ha fatto tanti uno contro uno, sono mancati un po’ nel resto del campo”.

"Ibra-Giroud insieme? Li abbiamo innescati bene"

Secondo me li abbiamo serviti bene. Dovevamo girare bene palla ed essere più precisi, ma comunque li abbiamo trovati. La squadra è stata elastica dal punto di vista tattico. I cambi ci hanno dato energia e posizioni diversi. La squadra ha fatto quasi tutto bene mancando ancora un pochettino di qualità negli ultimi metri, che sono quelli più importanti. Giroud non era pronto per fare i 90 minuti, aveva solo due allenamenti con noi. La squadra è stata bene in campo anche nel primo tempo, poi serviva fisicità e ho fatto i cambi quando l’ho ritenuto opportuno”.

