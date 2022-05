Salernitana-Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Bonazzoli su rigore, di Henry e di Verdi. Gara arbitrata da Maurizio Mariani di Roma. Con questo risultato la squadra di Nicola è ora quartultima, fuori dalla zona retrocessione

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 - Salva su Okereke e Caldara, prende incolpevolmente gol da Henry. Poi alza bandiera bianca (dal 64' Vid BELEC 6 - Nonostante la polvere presa in panchina negli ultimi mesi, si fa trovare pronto e non sbaglia in un finale di massima tensione)

Norbert GYOMBER 6,5 - Ottime chiusure, concentrazione massima. Altra prova intrisa di solidità ed efficacia.

Ivan RADOVANOVIC 6,5 - Torna titolare e comanda bene la difesa, soffrendo solo nella parte iniziale del secondo tempo. In precedenza era andato vicino alla segnatura.

Federico FAZIO 7 - Chiude e riparte palla al piede, chiude e riparte palla al piede. Specialmente nel primo tempo, è una scena che si ripete più volte. Attento e volitivo.

Pasquale MAZZOCCHI 6 - Più offensivo rispetto a Zortea, non si fa tradire dall'emozione contro i suoi freschi ex compagni. Più propositivo nel primo tempo che nel secondo.

Lassana COULIBALY 5,5 - Passo indietro. Ci prova, si inserisce costantemente sulla destra, ma è un po' troppo pasticcione e impreciso nei tiri da fuori (dal 62' Grigoris KASTANOS 6 - Dal suo sinistro sporco nasce la rete di Verdi)

Emil BOHINEN 6,5 - Una garazia in mezzo al campo. Quando i compagni gli affidano un pallone, difficilmente lo perde anche nelle situazioni più complicate.

EDERSON 6,5 - Forse meno impattante rispetto ad altre occasioni, ma si vede che ha una marcia in più rispetto a molti compagni e avversari. Sfiora il gol, poi entra nell'azione decisiva.

Nadir ZORTEA 5,5 - Diligente, difensivamente soffre poco. Potrebbe però far qualcosa di più nella metà campo avversaria (dal 74' Matteo RUGGERI s.v.)

Federico BONAZZOLI 6 - Glaciale in occasione del rigore che porta in vantaggio la Salernitana. Poi non riesce a combinare molto altro, ma intanto è una rete dall'importanza capitale (dal 62' Simone VERDI 7 - Entra e spacca in due la partita e la difesa del Venezia, trovando il gol da tre punti. Completamente rinato dopo troppi anni bui)

Milan DJURIC 6 - Come sempre fondamentale nelle sponde aeree per i compagni e nell'aiuto difensivo alla squadra. Ha una sola palla gol, ma Caldara gliela nega (dall'84' Diego PEROTTI s.v.)

All. Davide NICOLA 7 - Meriterebbe un 10 per quel che ha fatto e sta facendo a Salerno. Il miracolo sta ormai assumendo contorni sempre più concreti.

Federico Bonazzoli esulta dopo il gol su rigore segnato durante Salernitana-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Venezia

Niki MAENPAA 6 - Prende due gol su cui, oggettivamente, può far poco o nulla. Diversamente da altre gare in cui era stato il protagonista in negativo, stavolta perde senza sbagliare.

Michael SVOBODA 5,5 - Non gioca una gara malvagia, ma svirgola la palla in maniera goffa e scoordinata nell'azione del 2-1 di Verdi (dal 75' Jean-Pierre NSAME s.v.)

Mattia CALDARA 6,5 - Nel giorno del proprio compleanno, è il migliore dei tre centrali del Venezia. Salva una zampata di Djuric quasi sulla linea ed entra nell'azione del pareggio.

Pietro CECCARONI 5 - Si mangia un gol dopo pochi secondi, regala alla Salernitana il rigore del vantaggio, rischia l'espulsione. In grande sofferenza.

Ales MATEJU 5,5 - Ligio ai dettami tattici di Soncin, ma al contempo poco appariscente. Servirebbe qualcosa di più (dall'84' Dennis JOHNSEN s.v.)

Ethan AMPADU 5,5 - Ha voglia di spaccare il mondo e per buoni tratti della gara è uno dei veneziani più agguerriti. Ma nel finale esagera, facendosi espellere per due gialli in pochi secondi.

Dor PERETZ 5,5 - Un po' fuori dal gioco. Difficilmente riesce a entrare a far parte dei meccanismi della propria squadra (dal 63' Domen CRNIGOJ 5,5 - Tenta di dare il proprio apporto difensivo, ma inutilmente)

Ridgeciano HAPS 5 - Quando deve difendere arranca e in attacco non si vede quasi mai. Lascia il campo dopo appena 45 minuti (dal 46' Maximilian ULLMANN 5 - Il suo ingresso non cambia le carte in tavola. Non riesce a chiudere su Verdi nell'azione decisiva)

Mattia ARAMU 6,5 - L'anima del Venezia. Inventa, si guadagna punizioni, sfiora il 2-2 direttamente su calcio piazzato, confeziona l'azione del pari. Tra i migliori.

Thomas HENRY 6 - Non si vede moltissimo, stretto com'è tra i tre centrali di Nicola. Ha un'opportunità a disposizione e la sfrutta, andando a realizzare la rete del pareggio.

David OKEREKE 5,5 - Parte bene, mandando al tiro Ceccaroni, poi si eclissa. Nella ripresa sfiora il gol con un gran tiro, prima della sostituzione (dal 63' Gianluca BUSIO 5,5 - Troppi errori. Non entra bene in partita)

All. Andrea SONCIN 5,5 - Altra sconfitta, la decima consecutiva. A tratti si vede pure un buon Venezia, ma non basta. La Serie B è ormai quasi una certezza.

